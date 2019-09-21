تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 55.8 نقطة في سبتمبر

المناطق - وكالات

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض إلى 55.8 نقطة في سبتمبر، بعد أن زاد إلى 58.3 نقطة في أغسطس.

وبلغ المؤشر 55.3 نقطة في مايو أيار وهو أدنى مستوياته منذ بدء نشر البيانات في 2004. ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.