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29.1 مليار ريال توزيعات نقدية لـ 36 شركة في النصف الأول

29.1 مليار ريال توزيعات نقدية لـ 36 شركة في النصف الأول
http://almnatiq.net/?p=775530
المناطق - الرياض

بلغت قيمة التوزيعات النقدية لنحو 36 شركة مدرجة معلنة خلال النصف الأول من 2019، نحو 29.12 مليار ريال، منذ بدء إعلان الشركات حتى نهاية تداولات أمس الأول.
وفقا لصحيفة “الاقتصادية” بلغ متوسط عائد التوزيعات النقدية للشركات المعلنة عن توزيعات نقدية نحو 2.0 في المائة، أما معدل التوزيعات للسوق كاملة فبلغ 1.4 في المائة، بحسب القيمة السوقية للشركات المدرجة والسوق بنهاية النصف الأول 2019.

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