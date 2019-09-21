قريبا.. طفرة في صناعة الحواسيب بنظام ويندوز

المناطق - وكالات

لا شك أن الهواتف القابلة للطي تمثل صيحة هذا العصر وأبرز معالم التطور التقني الذي وصلت إليه شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، لكن يبدو أن الهواتف الذكية لن تكون هي وحدها القابلة للطي مستقبلا، فقد كشفت تقارير حديثة أن شركة مايكروسوفت تعمل على حاسوب محمول ثنائي الشاشة يمتاز بمفاصله التي تستخدم السائل لتقليل الضغط على الشاشات المرنة والقابلة للطي، في محاولة منها لإعادة مجدها في سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام ويندوز.

وتأتي هذه التقارير بعد الإعلان عن براءة الاختراع لما أطلق عليه “الحاسوب الثنائي الشاشة”، الذي كشف عن آلية لملء سائل الألوان داخل التجاويف حول الشاشة المرنة للمساعدة على ثنيها وتحريكها في مواضع مختلفة. ويعرض مثال “مايكروسوفت” في براءة الاختراع جهازا بجانبين منفصلين وشاشة مرنة من نوع OLED تغطي كلا الجانبين، وهو المشروع الذي تم العمل عليه أكثر من عامين متواصلين، ومن المتوقع أن تعلن تفاصيله خلال حدث “مايكروسوفت” المقرر بعد أسابيع في الثاني من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الرسومات الخاصة ببراءة الاختراع عددا من المفاهيم لمفاصل معقدة مع بنية “لمنع المواد الجانبية من الدخول بين مفاصل الشاشة”، ويعد حلا لما تعرضت له بعض شركات الهواتف التي أعلنت هواتفها القابلة للطي، حيث حلت هذه المشكلات التي عانتها شركة مايكروسوفت في الوحدات الأولية من هاتفها الذكي القابل للطي في مرحلة التجربة والاختبار الداخلية، وعملت بعدها على سحب العينات، وإعادة تصميم الجهاز على نحو يمنع دخول المواد تحت الشاشة من الجزء المكشوف منها.

ويعتقد أن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في ملف براءة الاختراع هو أنه خاضع للتراخيص الخاصة بتقنية “مايكروسوفت”، ما يشير إلى أن الشركة سترخص هذه التقنية إلى شركاء آخرين، وصناع أجهزة الحاسوب. وتعمل “مايكروسوفت” في الوقت الراهن مع شركة إنتل، وعدد من الشركات المصنعة للمعدات الداخلية الأساسية OEMs لتجهيز إصدار جديد من نظام ويندوز، يحمل الاسم Windows Lite، ويستهدف حواسيب قابلة للطي، وثنائية الشاشة.

وفي سياق متصل، بدأت “مايكروسوفت” في التشويق بمزيد من المعلومات عن حدثها الخاص بالكشف عن منتجات جديدة من سلسلة “سيرفس” Surface، الذي سيعقد مطلع أكتوبر المقبل في مدينة نيويورك.

وتشير التقارير إلى أن حدث العام الحالي سيركز على العتاد الجديد الذي سيطرح في الأسواق بالتزامن مع موسم العطلات نهاية العام. كما يتوقع أن تعلن “مايكروسوفت” إصدارات محدثة من أجهزة “سيرفس” بمعالجات جديدة من شركتي AMD وكوالكوم، إضافة استخدامها منفذ USB-C.

وجاءت صورة الإعلان الرسمي عن الحدث تحتوي على شعار أجهزة “سيرفس” المكون من أربعة مربعات، لكن أحد المربعات يشبه شكل المعالج. ويبدو أن المربع الذي يشبه المعالج يشير إلى التنوع في المعالجات التي ستأتي في الجيل الجديد من حواسيب “سيرفس” المعروفة، مع الإعلان عن جهاز “سيرفس” ثنائي الشاشة والنسخة المخففة من نظام ويندوز Windows Lite، وذلك في ظل التوجه نحو الحواسيب اللوحية والمحمولة الثنائية الشاشة أو القابلة للطي، ومن المقرر إطلاق الجهاز في الأسواق خلال عام 2020.

يذكر أنه من المتوقع أن تعلن الشركة مكبر صوت محمولا، إذ رصدت قبل أيام أيضا براءة اختراع للشركة تظهر جهازا لم يعلن عنه شبيها من حيث الحجم والتصميم بمكبر الصوت “هوم ميني” Home Mini التابع لـ”جوجل”. ويرجح أن تستخدم “مايكروسوفت” مكبر الصوت ذلك لبرنامجها “مايكروسوفت تيمز” Microsoft Teams، وقد يحمل العلامة التجارية لـ”سيرفس”.