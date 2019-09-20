أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
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المناطق - وكالات

صعدت أسعار الذهب اليوم وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.4 % إلى 1505.06 دولاراً أمريكياً للأونصة،
كما ارتفع سعر أونصة الذهب للعقود الآجلة الأميركية اليوم بنسبة 0.5 % إلى 1513.5 دولار أمريكياً.
وزادت أسعار الفضة بنسبة 0.9 % إلى 17.93 دولاراً أمريكياً.

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