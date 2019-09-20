بلدية الدلم تنهي استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89

المناطق -أشرف العصيمي

أنهت بلدية محافظة الدلم كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 حيث قامت البلدية بتركيب أكثر من 4 آلاف علم للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة .

وجرى تركيب أكثر من 150 لوحة في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر – حفظهم الله – وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وتحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، إلى جانب تجهيز موقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة .

واستكملت البلدية تجهيز منتزه الضاحي شرق الدلم، والذي سيحتضن احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني بحضور ورعاية من محافظ الدلم الأستاذ ثامر الشتوي، وسيتضمن الحفل العديد من القصائد الشعرية وأوبريت وطني والعرضة السعودية والألعاب النارية وعدداً من الفعاليات المصاحبة بالمنتزه .

وستقوم البلدية بتوزيع أكثر من 5 آلاف هدية إضافية من الأعلام والقبعات والقمصان المطرزة بالشعارات الوطنية والألوان الخضراء على طلاب المدارس والأطفال ومرتادي الأماكن العامة .