الجوف تكتسي بالأخضر احتفالا باليوم الوطني

المناطق - الجوف

أكملت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ”89″

من خلال تركيب وتوزيع مايقارب ( ١٢٠٠)لوحة مضيئة وبنرات معبرة عن اليوم الوطني تحمل عبارات الاعتزاز والتغني بالوطن شملت الطرقات والميادين بمنطقة الجوف بالإضافة ل(٢٥٠٠)صورة للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه – ولخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .

وأكثر من(٦٠٠٠)علم مختلفة المقاسات بالطرق الرئيسية والشوارع والميادين العامة والجسور .

وأوضح أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات اليوم الوطني المهندس عاطف الشرعان ان الأمانة والبلديات التابعة ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي باشرت في وقت مبكر بالتجهيز لهذه المناسبة عبر تشكيل فريق عمل للإشراف ومتابعة تجهيزات اليوم الوطني بكافة الاتجاهات.

وأكد الشرعان على جميع البلديات التابعة بتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للاحتفال باليوم الوطني , وإبراز هذه المناسبة الوطنية بالشكل الذي يليق بها وتمكينهم من الاحتفاء وإبراز مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية لهذا الوطن الغالي المعطاء .

ودعا الشرعان المواطنين والمقيمين الحضور والاستمتاع بالاحتفالات التي جهزتها الأمانة والبلديات بـ (١٢) موقع بالمدن والمحافظات والمراكز وتحتوي على القصائد الشعرية والاوبريت والعرضة السعودية وفعاليات منوعه وفرق ترفيهية بالإضافة للألعاب النارية