أمير الجوف يستعرض أعمال المرحلة الأولى من إعداد تطوير منطقة الجوف

المناطق الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, بمكتبه بالإمارة اليوم, اجتماعاً مع المسؤولين في مكتب دعم الهيئات التطويرية , وذلك في إطار الجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة الجوف، لإعداد استراتيجية تطوير المنطقة، بحضور المسؤولين في مكتب تحقيق الرؤية في إمارة المنطقة، وممثلين عن جميع الشركات الاستشارية المشاركة في إعداد هذه الاستراتيجية.

وناقش سمو أمير المنطقة خلال اللقاء أعمال المرحلة الأولى من تقرير الاستشاري strategy، الذي استعرض من خلاله الوضع الراهن في المنطقة في جميع المجالات الاجتماعية والسكانية والتعليمية والاقتصادية والحضرية والصحية والمجالات الأخرى المختلفة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه التنمية في مختلف مجالاتها في المنطقة، مع تقديم عدد من المقترحات والحلول في ضوء البدائل المتاحة، حيث استغرق اجتماع سموه معهم أكثر من ثلاث ساعات انتهت إلى خلاصات تخص مختلف القطاعات.

وقال سمو أمير منطقة الجوف : إن الاستراتيجية التي نعمل على إتمامها ستقود إلى التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة للمنطقة، حيث سيتم من خلالها التركيز على التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات كافة وتوفير احتياجات المحافظات من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه سمو أمير منطقة الجوف المسؤولين والمستشارين إلى بذل المزيد من الجهود نحو تطوير الدراسة الحالية واستكشاف الأفضل من الحلول الابتكارية البديلة، واستشراف مستقبل التنمية من خلال دراسة تجارب الدول المتميزة بطريقة منهجية محكمة مع الأخذ في الاعتبار مميزات الجوف التنافسية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وما حباها الله من ثروات سكنية وزراعية وتعدينية.