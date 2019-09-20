البلاك فرايدي أكثر مهرجانات التسوق شعبية عالميًا ومحليًا

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البلاك فرايدي أكثر مهرجانات التسوق شعبية عالميا ومحليا، حيث تتنافس المتاجر على شبكة الإنترنت وخارجها على تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 90% من سعر المنتج.

Black Friday تنطلق فعالياته 29 نوفمبر 2019، وفي أطلب كوبون Otlobcoupon.com جهزنا دليل يساعدك في إقتناص الساعات الأولى من مهرجان التسوق، والحصول على أسعار مذهلة للمنتجات التي تفضلها.

خطوات عملية للإستفادة من البلاك فرايدي 2019:

الأن وقبل بدء إنطلاق البلاك فرايدي بشهرين، سيكون عليك تجهيز قائمة السلع التي تحتاج لها، وموقع أطلب كوبون Otlobcoupon.com والكوبونات Elcouponat.com يقدمان مجموعة من الأفكار والمقترحات، وكوبونات الخصم التي تساعدك على اقتناص أفضل الفرص، وبأفضل الأسعار، بناءا على خبراتهما في المواسم السابقة.

وبنظرة عامة على أكثر المنتجات رواجا خلال البلاك فرايدي في الأعوام السابقة، فتمثل الإكسسورارت الأكثر مشاهدة (الساعات ثم الحقائب، والمجوهرات)، يليها الإلكترونيات و خاصة الجوالات، ثم الأزياء ومستلزمات الأطفال، وغيرها من المنتجات.

وللفائدة القصوى من ذلك الموسم اتبع الخطوات التالية:

جهز من الأن قائمة المنتجات التي ترغب بها.

قم بجولة في مواقع التسوق العربية والعالمية، ولمعرفة المواقع الأفضل والأكثر ثقة، استعن بموقعنا أطلب كوبون حيث يضم أكثر من 300 متجر متنوع بين الأزياء والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، ومستلزمات الرياضة واحتياجات الأطفال، ومواقع حجز رحلات السفر والسياحة والفنادق وشركات الطيران المحلية والعالمية.

حيث يضم أكثر من 300 متجر متنوع بين الأزياء والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، ومستلزمات الرياضة واحتياجات الأطفال، ومواقع حجز رحلات السفر والسياحة والفنادق وشركات الطيران المحلية والعالمية. من أكثر المواقع ثقة والتي نرشحها لك: في دول الخليج العربي، على سبيل المثال: نمشي، نون، قولدن سنت، شي إن، تجول، المسافر، رحلات، بوكينج، وغيرها من أكثر مواقع ثقة في مصر: سوق دوت كوم، جوميا مصر للتسوق، مودانيسا، فوغا كلوسيت، بوكينج. عالميا: موقع أمازون، إيباي، علي إكسبريس، وغيرهم



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موقع الكوبونات أيضا يقدم مجموعة من كوبونات وأكواد الخصم الحصرية، يمكنك أيضا الإستعانة به وإختيار أكواد خصم جديدة.

قم بالتسجيل في المواقع التي إخترتها لشراء المنتجات، ويفضل إختيار 3 مواقع تضم مشترياتك لتتمكن من قنص الساعات الأولى من التخفيضات بسرعة.

يبدء موسم البلاك فرايدي بعد الساعة 12 من فجر يوم الجمعة، والدقائق الأولى هي الأكثر تخفيضا.

إذا فاتتك الساعات الأولى، لا تقلق يمكنك إقتناص عروض الفلاش سيل، تابعها جيدا للفوز بالمنتج الذي ترغب فيه.

5 نصائح تساعدك في تجنب هوس الشراء:

التخفيضات والعروض المذهلة قد تكون سببا في شراء الكثير من السلع غير الضرورية، خاصة مع من يعاني من هوس الشراء، لذلك إليك مجموعة من النصائح التي تساعدك على تجنب الإنزلاق في هوس الشراء:

قائمة واضحة بإحتياجاتك بشكل تفصيلي، مع تحديد عدد القطع مسبقا.

موسم التخفيضات فرصة للحصول على مشترياتك بأقل سعر، وليس لشراء الكثير من المنتجات.

تحديد ميزانية دقيقة لمشترياتك، ننصح بإستخدام فيزا مسبقة الدفع، لوضع مبلغ تحدده مسبقا، وسيمنعك ذلك من الإسراف غير المبرر.

امنح نفسك فرصة لاستيعاب العروض واختيار الأنسب لك، حتى لا تقع فريسة لـ “أخر فرصة، المخزون على وشك النفاذ، عدد القطع محدودة..” وغيرها من العبارات التي تحفزك على إتخاذ القرار بسرعة.

ضع في اعتبارك دائما أن التخفيضات فرصة لشراء إحتياجاتك فقط، وليس وقت تقضيه للإستمتاع، سيجنبك ذلك الشعور بالندم لحظة دفع الفاتورة.

أطلب كوبون وموقع الكوبونات معك دائما عند التسوق أون لاين، حيث يقدمان نصائح وإرشادات خاصة بالتسوق أون لاين بناءا على خبراتهما في الأسواق الإلكترونية، بجانب أقوى كوبونات وأكواد الخصم الحصرية لأكثر من 300 متجر في مجالات الأزياء، والالكترونيات، مستلزمات المنزل والأسرة والطفل، خدمات الويب، خدمات السفر والسياحة، وغيرها.