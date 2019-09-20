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بالفيديو .. شاهد ماذا فعل لاعب “ضمك” مع الحكم الأجنبي خلال مباراة “الشباب”

http://almnatiq.net/?p=775562

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لافتة من مباراة فريقي ضمك والشباب ، حيث ظهر فيها لاعب فريق ضمك عبدالرحمن السفري وهو يمسح لحية حكم المباراة، في حركة تدل على الاحترام والاعتذار.

وتدُل الحركة التي قام بها لاعب ضمك على احترام من قام بها تجاه الشخص المقابل، كما أنها تعتبر من العادات والتقاليد التي يستخدمها البعض لكسب رضا وتعاطف الأشخاص المقابلين لهم.

ولقيت الحركة الطريفة التي قام بها السفري، تجاه حكم اللقاء؛ تداولاً واسعاً ؛ نظراً لعفويتها ولكون الحكم أجنبي ربما لا يعرف العادات والتقاليد في دول الخليج.

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