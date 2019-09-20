“الترفيه” تستضيف الملهمين في تبوك وتستعرض نجاحاتهم بأولى رحلات ملتقى الهمة

انطلقت بمنطقة تبوك أمس أولى رحلات ملتقى “الهمة” الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني 89.

واحتضنت شركة تبوك للتنمية الزراعية فعاليات الملتقى الذي استعرض من خلاله 5 من الشباب قصصهم الناجحة وأفكارهم الملهمة والرامية إلى تحفيز شباب المنطقة ودفعهم نحو الإبداع والتميز كخلاصة تجربة حياتية ومهنية وعلمية مختلفة.

واستعرض الشباب في أوراق عملهم مجموعة متنوعة من الموضوعات في عدة مسارات بما في ذلك الصحة وجودة العمل وهندسة المدن وريادة الأعمال في العديد من المجالات حيث أتاحت الفعالية منصة تفاعلية تحدث فيها المشاركين حول رحلاتهم وتجاربهم الملهمة في الحياة العملية كما شهدت حواراً مفتوحاً حول تنمية روح الطموح والتحدي لدى الشباب من خلال تبادل الأفكار والخبرات حول كيفية مواجهة التحديات وإبراز أسباب ووسائل التميز التعليمي والمهني.

وجاءت ورقة الشابة السعودية فرح الشمري بعنوان “قيادة فرص البدايات” فيما جاءت ثاني أوراق العمل بعنوان “الخروج من المادية” التي ألقاها الشاب أحمد العنزي، وتحدث فيها عن أهمية العمل التطوعي المنظم ثم تناول الشاب أحمد الكاشقري “جودة الأعمال” في حديث نوه فيه بأهمية النظريات الإدارية الهادفة لمفهوم الجودة والتميز.

وفي ورقة عمل أخرى حملت عنوان “هندسة المدن” تحدث المهندس أحمد البوق عن أهمية التخطيط الحضري وفي الختام تحدث الشاب خالد القنيعة عن أهمية أن يرفع الإنسان من صوت أعماله والتعريف بنفسه.

يشار إلى أن الفعالية تخللتها العديد من العروض الشعبية التي توسطها مرسمٌ خاص بالفعاليات بمشاركة واسعة من أبناء منطقة تبوك الذين حرصوا على حضور الملتقى الذي عنونته هيئة الترفيه بـ ” تحلم.. تغير… تمكن حتى القمة”.