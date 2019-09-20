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3 أنواع من الدول كشفها الهجوم الإرهابي على أرامكو.. “من معنا ومن ضدنا”!

3 أنواع من الدول كشفها الهجوم الإرهابي على أرامكو.. “من معنا ومن ضدنا”!
http://almnatiq.net/?p=775588
المناطق_متابعات

كشف تقرير عن 3 أنواع من التفاعلات تجاه الهجوم الإرهابي على أرامكو من قبل الدول والقوى المؤثرة في العالم.

وأشار التقرير الذي نشره موقع سبق، أن هناك دولاً أدانت بشدة وبشكل واضحٍ ما حدث السبت الماضي ، فيما اتجه البعض للموقف المائع في محاولة لكسب رضا جميع الأطراف ، فضلاً عن دولٍ اتخذت من الصمت المطبق موقفاً لها.

وذكر التقرير أن نحو65 دولة أدانت بشدة الهجمات التخريبية وكان لها مواقف واضحة على رأسها “الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، ومصر، والإمارات، والكويت، والبحرين، والجزائر، واليمن،وفلسطين، والأرجنتين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإسبانيا”.

ووصف التقرير أن  هناك  دول صاحبة  “مواقف مائعة” قائلا:  إن دولاً عربية افتقدت بياناتها لهجة حازمة تجاه الأمر كتغريدة وزير خارجية الدوحة لا ترتقي للبيان الرسمي، فيما أشار التقرير إلى دول مجلس التعاون الخليجي كعمان التي اتسم موقفها بالضبابية حيال الهجمات واتخذت موقفاً حيادياً في وضع لا يتطلب الحيادية كما العراق التي بادرت بنفي فرضية انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي قامت بالهجوم من أراضيها وتنسات إدانة الهجوم ذاته.

وعلى جانبٍ آخر أوضح التقرير أن قرابة 40 دولة اتخذت من الصمت موقفاً لها لم تبدِ اهتماماً بما حدث من كارثة وعلى رأس هذه الدول “إيطاليا، والبرازيل، وجنوب إفريقيا،وكندا، وبلجيكا”.

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