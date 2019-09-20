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  مدير عام فرع وزارةالعمل والتنمية الاجتماعية بحائل‬⁩ يزور دار الملاحظة ويؤدي صلاة الجمعة مع الأحداث

http://almnatiq.net/?p=775590
المناطق_حائل
قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل‬⁩ الاستاذ ⁧‫فريح محمد العياد‬⁩‬ بزيارة عمل لدار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة اليوم الجمعة ضمن جولاته المفاجئة للمراكز حيث أدی صلاة الجمعة في أجواء ايمانية وحميمية رائعة  كذلك شاهد  المرافق والاجنحة في جولة شاملة يرافقه مدير الدار الاستاذ بشير مزعل العنزي
وقدم العياد الشكر لجهود ادارة الدار وكافة الزملاء علی العمل والجهد ومتابعة كافة الخطط الاجتماعية
فيما شارك العياد أبناء الدار خلال الزيارة في أجواء سادها حب الوطن والفخر بالانتماء إليه .
واعربت دار الملاحظة عن شكرها لمبادرة المدير العام لهذه الزيارة واستمرار زياراته الايجابية المعززة للابناء الاحداث وحضوره اليوم لاداء صلاة الجمعة يؤكد اهتمامه ومالها من الاثار الرائعة التي سيكون لها المردود النفسي والمعنوي للاحداث

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