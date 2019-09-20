تعليم حائل ينهي الاستعدادات لانطلاقة فعالياته الوطنية في مركز جراند مول  

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بحائل كافة الاستعدادات لفعالية يوم الوطن 89 الكرنفالي حيث توشحت أرجاء وساحات مركز جراند مول التجاري في الأنشطة والفعاليات المنتظرة في أبهى حلتها الوطنية.

والتي تتميز بالعديد من المشاركات المقدمة من الإدارات ومكاتب التعليم وبعض المدارس ومن أندية الحي الترفيهية التعليمية والتي تم تخصیص أركان لھا تحت إشراف الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية وإدارة النشاط الطلابي بنين وبنات .

وأوضح مدير عام التعليم بحائل الدكتور يوسف الثويني أن الإدارة حشدت كافة طاقاتها وامكاناتها لتنظيم الفعاليات بمتابعة ودعم من كافة الزملاء والزميلات في الميدان التعليمي احتفالاً باليوم الوطني تحت شعار “هِمَّة حتى القمة”.

وستكون الاحتفالات عبارة عن ثلاث فعاليات لمدة ثلاثة أيام من السبت حتی الأثنين علاوة علی تنفيذ أعمال وطنية منها رسم مظاهر اليوم الوطني على مباني التعليم من اللوحات والإضاءة بصورة إبداعية جميلة .

مبينا أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وجهت الدعوة للزوار للحضور والاستمتاع بالعروض والفعاليات الوطنية التي يقدمها طلاب وطالبات تعليم حائل في جراند مول.

وشكر الدكتور يوسف الثويني جميع اللجان المنظمة من الزملاء والزميلات والإدارات والمدارس والطلاب والطالبات المشاركين باحتفالات التعليم بيوم الوطن المجيد .

وأكد الأستاذ بدر نشاء الرشيدي المستشار التعليمي لمدير عام التعليم ورئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية أن الفعاليات ستكون متنوعة وتلبي كافة الزوار وسط استنفار وجهد كبير من فرق العمل في الميدان التربوي بمتابعة المدير العام للتعليم ومساعديه

ولفت أن من أبرز الانشطة جناح أندية الحي الترفيهية التعليمية الذي ينظم في جراند مول بوابة رقم واحد ويشمل الأركان الثقافية الوطنية والركن التقني الوطني، والركن الفني الترفيهي، والركن التطوعي الوطني، والاوبريت، وركن الفنون

بإشراف الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية، وكذلك انطلاقة العرضة السعودية إحدی الفعاليات المهمة في حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن التي تواكب الاحتفالات الوطنية

فيما أوضح مدير النشاط الطلابي الأستاذ يوسف الصلحاني، أن برنامج الحفل يشمل العديد من الفعاليات الوطنية منها ركن الهدايا والألعاب

ركن مرسم الأطفال ركن الفن الرقمي

ركن المهن والحرف التراثية ركن الأعمال الريادية تاريخ وشخصيات استديو الأبطال ركن الخط العربي مسرح الطفل *مكتبة الطفل * الفكلور الشعبي العروض المسرحية العروض الأنشادية الأغاني الوطنية.

موضحا أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل حرصت في احتفال اليوم الوطني (89) على تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي ولكافة أفراد المجتمع، وأضاف أن الاحتفال يتضمن فقرات متنوعة منها أنشطة ثقافية وأبريت الوطن ووطن العطاء وأناشيد وقصائد وطنية، مع العديد من الفقرات والمسابقات ، والتي ينظمها نشاط الطلاب (بنين) ونشاط الطالبات بقيادة الأستاذة بدرية الطويهر وفريق العمل النسائي.