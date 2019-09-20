«ساما» تستعرض أبرز التطورات النقدية والمصرفية للربع الثاني من 2019

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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على استمرارها في اتّباع سياسة نقدية تكفل تحقيق استقرار في الأسعار، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتدعم في نفس الوقت المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي.

وأشارت ساما في تقريرها الدوري حول التطورات النقدية والمصرفية للربع الثاني من العام الحالي 2019 إلى سلسلة من الإجراءات التي تبنّتها في هذا السياق والتي من بينها على سبيل المثال، قرارها المتعلق بالإبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء عند 3%* (Repo Rate) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عند 2,5%** (Reverse Repo Rate).

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد خفضت بتاريخ 18/9/2019م معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 2.50% ، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إلى 2.00%.

التطورات النقدية

تشير البيانات الإحصائية لتقرير ساما إلى ارتفاع القاعدة النقدية خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 1,75٪ وبمقدار 5,6 مليار ريال لتبلغ في نهاية المدة إلى 326 مليار ريال بانخفاض سنوي طفيف بلغت نسبته 0.2٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2018، في الوقت الذي سجلت فيه الودائع لدى المؤسسة إرتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,3٪ مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي 2018 ليبلغ حجمها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2019 نحو 102 مليار ريال.

تطورات المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي

أشارت بيانات ساما في تقريرها، إلى ارتفاع إجمالي الموجودات الأجنبية خلال الفترة بنسبة 2,7٪ لتبلغ 1913,8 مليار ريال محققة بذلك زيادة قدرها 49,6 مليار ريال، وارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,25٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة ذاتها ارتفاعاً مماثلاً وبمقدار 50,7 مليار ريال ليبلغ 1988 مليار ريال وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 1,5٪ مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.

وعلى نحو مماثل فقد سجل إجمالي الأصول الاحتياطية للمؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 ارتفاعاً بلغت نسبته 2,7٪ وبمقدار 50 مليار ليبلغ في نهاية الفترة 1923,3 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,2 مليار ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2018، فيما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 6,3٪ ليبلغ 8,1 مليار ريال، فيما انخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 3,8% وبمقدار 46,1 مليار ريال لتبلغ 1180,4 مليار ريال في الوقت الذي ارتفع فيه النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 15,5% وبمقدار 93,9 مليار ريال لتبلغ 701,2 مليار ريال ورافقه ارتفاع في رصيد حقوق السحب الخاصة بنسبة 5,6% فيما استقر احتياطي الذهب عند 1,6 مليار ريال.

أسعار الفائدة

بغرض تشجيع البنوك والمصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الإقراض، استمرت ساما بالحفاظ على سقف الاشتراك الأسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة بمقدار 3,0 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2019. وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف والبنوك المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SAIBOR) في الربع الثاني من عام 2019 ليصل إلى 2,82%، في حين بلغ الفارق بين متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال (ٍSAIBOR) والدولار (LIBOR) لفترة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني لعام 2019 نحو 32 نقطة أساس لصالح الريال مقارنة بحوالي 24 نقطة اساس في الربع الأول لعام 2019.

ميزان المدفوعات

أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقديراتها الأولية إلى تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الأول من عام 2019 مقداره 43,2 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 34,9 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي 2018، مدفوعاً بالفائض المحقق في ميزان السلع والخدمات بمقدار 73,5 مليار ريال خلال الفترة.

التطورات المصرفية

وفيما يخص أداء النشاط المصرفي خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 3٪ مضيفة 49 مليار ريال لتبلغ في نهاية الفترة نحو 1677,6 مليار ريال، ومسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 3,9٪ مقارنة بالربع المقابل من العام السابق. كما وسجل النشاط المصرفي ارتفاعاً نسبته 3٪ في إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني ليبلغ 2433,3 مليار ريال، وبارتفاع سنوي نسبته 5,2٪ مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

ورغم الانخفاض السنوي لإجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 4,9% إلا أنها قد سجّلت ارتفاعاً ربعياً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 بنسبة 1,4% لتبلغ 216 مليار ريال، ولتشكل بذلك الأصول الأجنبية للمصارف التجارية ما نسبته 8.9% من إجمالي أصول المصارف، في الوقت الذي سجلت فيه المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الفترة ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 31% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي 2018، فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني بنسبة 28,5% مقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي ليبلغ 97,9 مليار ريال.

كما وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام (الحكومي وشبه الحكومي) بنسبة تغير سنوي 6,2% لتبلغ في نهاية الفترة 1865 مليار ريال، في الوقت الذي انخفضت فيه مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام من إجمالي الودائع المصرفية إلى 111,2٪ وبنسبة 112,7٪ عما كانت عليه في نهاية الربع السابق.

وأشارت ساما في تقريرها إلى ارتفاع رأس مال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 بنسبة 7,8% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي ليبلغ 358,9 مليار ريال.

تطورات التقنية المصرفية والشمول المالي

وتناول التقرير مؤشرات التطور في التقنية المصرفية والشمول المالي للربع الثاني من العام الحالي 2019. حيث انخفضت القيمة الإجمالية لعمليات نظام سريع بنسبة 14,7٪ لتبلغ 10,615,7 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي ما يقارب 529,3 مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها 189,3 مليار ريال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى.

أما بالنسبة للعمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع (POS) خلال الربع الثاني من عام 2019 فقد بلغت نحو 362,3 مليون عملية بإجمالي مبيعات قدرها 72,7 مليار ريال. كما وقد بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي حوالي 18،8 ألف جهاز في نهاية الفترة، في حين بلغ عدد بطاقات الصرف الالي حوالي 30,3 مليون بطاقة، وعدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع الثاني من عام 2019 حوالي 388 ألف جهاز.

تطورات سوق الأسهم المحلية

كما وتناول التقرير في جانب منه التطور الذي سجله المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثاني والذي أظهر تحقيق ارتفاع سنوي نسبته 6,1% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي مسجلاً 8,822 نقطة، كما وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 بنسبة سنوية قدرها 10% لتبلغ 262 مليار ريال رغم الانخفاض السنوي في عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة بنسبة 13%.