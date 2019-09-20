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صحي الضويحي بأملج يقيم  إحتفالية (بصحتك أجمل ) 

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صحي الضويحي بأملج يقيم  إحتفالية (بصحتك أجمل ) 

صحي الضويحي بأملج يقيم  إحتفالية (بصحتك أجمل ) 
http://almnatiq.net/?p=775608
المناطق_فايز السميري
المناطق – أملج – فايز السميري:
نظم صباح اليوم مركز صحى الضويحى بأملج ممثلا بقسم الصيدلية بحضور مدير المركز الاخصائى ماهر الجهني والمدير الفني بالمركز الدكتور محمد علي والمشرف الفني بأدارة المراكز الصحية الدكتور يوسف وعدد من طلاب المدراس والمراجعين إحتفالية (بصحتك أجمل ) للتوعية بالسلامة العامة فى المنتجات والأدوية ومستحضرات التجميل بالتزامن مع يوم الصيدلى السعودى لعام ٢٠١٩
وقدمت رئيسة قسم الصيدلية / صفاء محمد المنزلاوى والدكتور محمد علي
شرح مفصل خلال المعارض المصاحبة للفعاليات وقالت عن المنتجات بوجوب الإبلاغ إذا كانت جودة المنتج ردية او فى حالة حدوث أعراض جانبية أثناء الاستخدامات وإجابة على الأسئلة والإستفسارات وقدم مدير المركز شكرةلصيدلاينة صفاء على هذا البرنامج التوعوى التثقفى وكافة منسوبي المركز من جهة أخرى قدم مساعد مدير مستشفى أملج العام لشؤون المراكز الأستاذ طلال محمود الجميدى شكرة لمدير المركز وكافة العاملين وتثمين جهود مسؤلة الصيدلية صفاء المنزلاوي لتفعيل يوم الصيدلى السعودى.
من جهتة قدم مدير المستشفى الاستاذ احمد محمد سلمي الرفاعي شكره للمساعد لشئون المراكز بالمحافظه طلال الجميدي ومدير مركز صحي الضويحي والعاملين بالمركز
ونقل لهم تحيات وشكر سعادة المدير العام الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي
والمساعد للصحه العامه الدكتوره اميره البلوي على جهودهم بعمل الحملات والايام التوعويه التي تهم المجتمع

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