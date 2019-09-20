سوري يورط “مواطن وشقيقته” في الرياض .. بسبب محل لبيع المواد الغذائية !

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http://almnatiq.net/?p=775609
المناطق_الرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالمواطن لؤي أحمد محمد العنتيت ، والمواطنة ابتسام أحمد محمد العنتيت ، وهما أشقاء تسترا على وافد من جنسية سورية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين الوافد من مزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض تحت اسم المؤسسة المسجلة باسم المواطنة في حين تضمن سجلها التجارية تسجيل شقيقها كمدير للمؤسسة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بوجود شبهة تستر تجاري لمؤسسة تجارية وذلك أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية، وبتفتيش المنشأة ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد ذلك حيث ضبطت مستندات وعقود بحوزة المتستر عليه مما يؤكد إدارته وتسييره لأعمال المنشأة وتصرفه تصرف المالك بالرغم من كونها مسجلة باسم المواطنة في حين سجل شقيقها كمدير للمؤسسة في سجلها التجاري، وبناء عليه ثبت وجود حالة التستر وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

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