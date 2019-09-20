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الكشف عن الخيارات التي سيعرضها البنتاغون على ترامب ضد إيران

الكشف عن الخيارات التي سيعرضها البنتاغون على ترامب ضد إيران
http://almnatiq.net/?p=775617
المناطق_وكالات

من المقرر أن يعرض البنتاغون اليوم الجمعة على الرئيس دونالد ترامب طيفاً واسعاً من الخيارات العسكرية ضد إيران، رداً على الهجوم على شركة “أرامكو” .

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على فحوى المشاورات بشأن الموضوع قولهم إن العسكريين سيعرضون، من بين هذه الخيارات، على ترامب في اجتماع سيعقده الرئيس اليوم الجمعة في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين المختصين بالأمن القومي في إدارته، قائمة لأهداف الغارات الجوية الأمريكية المحتملة داخل إيران، لكن مع التحذير من أن اللجوء إلى هذا السيناريو قد يؤدي إلى حرب شاملة.

ورجحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن تلك القائمة ستضم منشآت نفطية إيرانية، وكذلك مواقع تابعة لـ”الحرس الثوري”، ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى تأكيده أن الخيارات المطروحة ستتطلب على ما يبدو من البنتاغون إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

وذكرت “أسوشيتد برس” أن خيارات الرد الأمريكية على هجوم “أرامكو” تضم إجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية، وتتراوح سيناريوهات الرد العسكري من شن غارات جوية حتى تنفيذ عمليات سيبرانية سرية.

وبين الخطوات العسكرية الأكثر ترجيحا، قد تقدم واشنطن دعما عسكريا إضافيا إلى السعودية لمساعدتها في حماية حدودها الشمالية، إذ أفادت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، بما فيها “سي إن إن” و”وول ستريت جورنال” و”أسوشيتد برس”، بأن واشنطن قد تنشر مزيدا من منظومات “باتريوت” للدفاع الجوي في المملكة.

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