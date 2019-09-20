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العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9

العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9

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العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9

العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9
http://almnatiq.net/?p=775626
المناطق_العارضة
تزيّنت شوارع محافظه العارضه  بالأعلام السعودية، والألوان الخضراء  استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89
وتمّ وضع الأعلام والشعارات السعودية على جانبي الطرق  مع لافتات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارات احتفالية خاصة بـ اليوم الوطني السعودي الـ89

ويشهد حفل محافظه العارضه هذا العام العديد من الفعاليات الشبابية والرياضيه ومنها مارثون الجري همه حتى القمه بمطل الأمير محمد بن ناصر وفعالية المشي ( أمشي بهمه) للرجال بممشى بحيرة السد وبطوله العارضه لكره القدم بمناسبه الاحتفال بفعاليات اليوم الوطني89 والتي تقام على ملعب اسكان الملك عبدالله التنموي بالروان.

وسيكون سكان  محافظه العارضه على موعد مع أحتفال الأهالي بمركز الملك سلمان للإحتفالات والذي تقيمه محافظه العارضه بالتعاون مع بلديه المحافظة ولجنة التنميه السياحيه  بالمحافظه ولجنه التنميه الاجتماعيه الاهليه بالحميراء ولجنه التنميه الاهليه بالعارضة ويشتمل على أوبريت وطني وقصائد وكلمات وطنيه، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للاحتفال باليوم الوطني تنفيذ الجهات الحكوميه المشاركه و يضم عدد من الرسومات الفنيه والمجسمات الوطنية  ومرسم حر  للأطفال.

وستشهد احتفالية اليوم الوطني السعودي الـ89 عروضًا للألعاب النارية، وعروضًا فلكلوريه وفرق شعبيه تراثيه ، وستتوفّر في ‏منطقة الاحتفالية أماكن لعربات الطعام للأسر المنتجه ، كما سيخصص ركن لألتقاط الصور الفوتوغرافيه لأجمل الازياء الوطنيه للأطفال المشاركين في الاحتفال.
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