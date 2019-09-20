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«تابلت» مخصص للاستخدامات الشاقة من سامسونج

«تابلت» مخصص للاستخدامات الشاقة من سامسونج
http://almnatiq.net/?p=775627
المناطق_وكالات

أطلقت سامسونج الجهاز اللوحي “جالاكسي Tab Active Pro” الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، الذي يستوفي المعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD-810G ويمتاز بفئة حماية ضد الغبار والأتربة ورذاذ الماء IP68.

ويدعم الجهاز قلم الإدخال S-Pen ويتضمن بطارية قابلة للاستبدال مع توفر إصدار LTE.

وتشمل باقة التجهيزات شاشة قياس 10.1 بوصة تعمل بدقة وضوح 1920×1200 بيكسل، مع معالج كوالكوم رباعي النوى يعمل بسرعة تصل إلى 2 غيغاهيرتز، وذاكرة  عشوائية سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، ويمكن زيادة سعة التخزين بكل سهولة عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ويزخر الحاسوب اللوحي الجديد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 13 ميغابيكسل، وبطارية قابلة للاستبدال بسعة 7600 مللي أمبير ساعة.

ويعتمد الجهاز على نظام تشغيل غوغل أندرويد مع تأكيد الشركة الكورية دعمه للتحديثات 4 أعوام على الأقل، بالإضافة ودعم وضع سطح المكتب من سامسونج، والذي يعرف باسم DeX.

ولم تكشف سامسونج موعد طرح و أسعار الجهاز الجديد في الأسواق العربية.

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