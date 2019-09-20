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برعاية سمو أمير المنطقة.. جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني الـ (89) للمملكة الأربعاء القادم

برعاية سمو أمير المنطقة.. جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني الـ (89) للمملكة الأربعاء القادم

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برعاية سمو أمير المنطقة.. جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني الـ (89) للمملكة الأربعاء القادم

برعاية سمو أمير المنطقة.. جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني الـ (89) للمملكة الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=775630
المناطق-الباحة
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز  أمير منطقة الباحة، احتفال جامعة الباحة باليوم الوطني الـ (89) للمملكة، الذي يقام بالمسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية الاربعاء القادم
من جهته ثمّن معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رعاية سموّه الكريم حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مقدّمًا لسموه عظيم شكره وتقديره واعتزازه، باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة على كريم مشاركته بالاحتفال بهذه المناسبة الغالية في رحاب الجامعة.
وأكّد معاليه أنّ اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية سيظل دومًا، يومًا حاضرًا في ذاكرة الإنسان السعودي، وسيظل شاهدًا ماثلاً على التضحيات الكبرى التي قدّمها مؤسّس هذه الأرض الطاهرة الملك عبد العزيز آل سعود- طيب الله ثراه-.
وأشار معالي الأستاذ الدكتور عبد الله الحسين إلى أنّ الهوية الرسمية لليوم الوطني لهذا العام، كانت متوافقة مع الإرث التاريخي، والحضاري، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي لهذا الوطن الكبير. كما أنّ الشعار بهويته وأيقوناته البصرية جاء مكتنزًا بالروح المتوثّبة، والإرادة المتينة، والأحلام الملهمة، والعزيمة القويّة؛ سواء على مستوى الدلالة، أو التصميم والألوان بمعانيها الرمزية.
مؤكّدًا أنّ جامعة الباحة سواء في داخل المدينة الجامعة، أو في مجمّعاتها الأكاديمية، أو في كلياتها بمحافظات المندق، والمخواة، وقلوة، وبالجرشي ستقدّم فعاليات هادفة، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه المناسبة العظمية، وتتماهى مع هذا الحدث التاريخي الكبير؛ نظرًا للتحولات الكبرى، والتضحيات الجليلة التي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا، فأصبح هذا الوطن الكبير- بحمد الله- آية في تكامل بنيانه، وآية في عمق تلاحمه، وآية في أمنه، واستقراره وتحضره.
وستعمد الجامعة بجميع كلياتها وإداراتها إلى إبراز ما يحظى به التعليم بشكلٍ عام، والجامعة على وجه الخصوص من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله-؛ فضلاً عن الرعاية والمتابعة التي تلقاها الجامعة من صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة.

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