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  مركز القلب بالقريات يجري أول عملية قلب مفتوح

  مركز القلب بالقريات يجري أول عملية قلب مفتوح
http://almnatiq.net/?p=775639
المناطق_محمد الحسن

نجح فريق طبي في مركز القلب بمستشفى القريات العام في أجراء أول عملية قلب مفتوح لمريض يعاني من أمراض متعددة ومركبة لشرايين القلب تطلبت العلاج الطبي الجراحي.
حيث أجرى الفريق الطبي ، عملية توصيل شريانين لقلب المريض و تكللت -بحمد الله وتوفيقه- بالنجاح. والمريض بحالة صحية مستقرة.

وتأتي هذه العملية الجراحية ضمن خطوات التشغيل وزيادة الخدمات العلاجية التي تقوم بها صحة القريات، في ظل إضافة عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، وتحقيق معايير الجودة ومتطلباتها، حيث تسعى وزارة الصحة لأن تكون الخدمات العلاجية المقدمة في مختلف التخصصات ملامسة لاحتياجات محافظة القريات.

يذكر أن مركز القلب بمستشفى القريات منذ بدء عمله في بداية العام 2019 أجرى أكثر من 280 عملية قسطرة.

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