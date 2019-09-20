جامعة الجوف.. نهضةٌ شاملةٌ ومنجزات متقدمة بدعم كبير من القيادة أيدها الله

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حققت جامعة الجوف، العديد من المنجزات والنجاحات منذ إنشائها في أواسط العام 1426هـ، ولم تتوقف مسيرة نمائها في كل الاتجاهات، سواء على مستوى المشاريع الإنشائية في المدينة الجامعية التي تحظى بدعم كبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله، ومتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم، أو تزايد أعداد طلاب الجامعة وطالباتها ومنسوبيها من الهيئة التدريسية والإدارية، وانطلقت في جميع النواحي الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وعقدت العديد من الاتفاقيات العلمية ومذكرات التفاهم الداخلية مع جهات مختلفة داخل منطقة الجوف والوطن، وأنشأت الكراسي البحثية، وهاهي تدشن بين الحين والآخر مشاريع متنوعة وإنجازات متعددة.

وتعدّ جامعة الجوف في طليعة الهيئات المتفاعلة مع رؤية المملكة مهتمةً بالبناء والتطوير، وقد وضعت نصب عينيها ما ينبغي أن تكون عليه الجامعة في عام 2030، وجعلت رسالتها أن تقدم مخرجات علمية وبحثية متميزة لتنمية المجتمع، ورؤيتها تتمثل في أن تصبح صرحًا علميًّا مرموقًا، يحفز على الإبداع في التعليم والبحث العلمي، ويضم كوادر وكفاءات علمية وبحثية عالمية.

الخطة الاستراتيجية:

في إطار توحيد الجهود ووضعها في قالب يحقق الهدف المنشود، فقد وضعت الجامعة خطتها الاستراتيجية التي جاءت متوافقة مع كافة متطلبات وملامح رؤية المملكة 2030، حيث أشركت الجامعة في وضع هذه الخطة كافة المستفيدين بدءاً بمنسوبيها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وانتهاءً بالمجتمع المحلي وأولياء الأمور ومنسوبي القطاع الحكومي والخاص، واشتملت الخطة على كافة الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة التي تحققها ومؤشرات الأداء اللازمة لقياسها والجدول الزمني اللازم لتنفيذها، وشرعت الجامعة في تنفيذها فور اعتمادها.

مبادرات التحول الوطني:

ومن انعكاسات الخطة الاستراتيجية، فقد ظفرت الجامعة بعدد من المبادرات الوطنية ضمن برنامج التحول الوطني بما يقارب 45 مليون ريال، موزعة على أربع مبادرات شملت مبادرة الوقف العلمي والخدمات الطبية والماجستير التنفيذي وتنمية موارد الجامعة من العملية التعليمية، وقد شرعت الجامعة في تنفيذ هذه المبادرات التي ستساهم في تنويع مصادر دخلها وتحقيق رؤيتها الطموحة، كما أن الجامعة ماضية قدماً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تصب في مصلحة هذا الوطن المعطاء، وتدعم استقراره وتنميته.

وكانت الجامعة قد دشَّنت مؤخراً الخطة الأكاديمية التي أُعيدت فيها هيكلة الكليات والأقسام والمقررات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كأول جامعة سعودية تقدم على هذه الخطوة مواكبة للرؤية بكل محاورها وأهدافها.

وهاهي اليوم من بين الجامعات السعودية التي حصلت على الاعتماد المؤسسي وهو إنجاز كبير بالمقارنة بالعمر الزمني للجامعة، وهي أيضاً في طريق الاعتماد البرامجي لحوالي ستة برامج أكاديمية، وكانت كلية طب الأسنان قد حصلت على الريادة في تعليم طب الأسنان على مستوى الشرق الأوسط بعد حصولها على الاعتماد الأوروبي في المجال.

البحث العلمي:

دشنت الجامعة منذ سنوات جوائز التميز البحثي وجودة النشر والتي شملت مكافأة النشر العلمي، وجائزة الباحث المتميز بالجامعة، وجائزة أفضل قسم في مجال البحث العلمي، وجائزة الجامعة لبراءات الاختراع، جائزة النشر العلمي لطلاب الدراسات العليا، كما دعمت الجامعة المئات من المشاريع البحثية ومشاريع تأليف الكتب، كما تم إطلاق مجلة جامعة الجوف العلمية في فروع المعرفة الرئيسية ( العلوم الأساسية، العلوم الطبية، العلوم الاجتماعية والإنسانية)، وأنشأت مركزاً متخصصاً لأبحاث الزيتون، كما افتتحت مؤخراً المعامل المركزية، التي تضم أحدث الأجهزة البحثية والعلمية، فضلاً عن إطلاق مبادرة لنشر الرسائل العلمية المتميزة في جامعات المملكة، و شرعت الجامعة في طباعة بعضها مساهمة منها في دفع عجلة النشر العلمي في مملكتنا الغالية.

كما تستمر في إقامة الملتقى العلمي السنوي الذي يتضمن العديد من الفعاليات العلمية والمعارض والمشاريع المتنوعة التي يقدمها أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات.

كراسي البحث العلمي :

أولاً/ كرسي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز للوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ الأمن:

تم إعلانه خلال إقامة مؤتمر الوحدة الوطنية، والذي يهدف إلى تعميم مفهوم الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة وواجباتها بما يتسق والنظام السياسي والاجتماعي في البلاد، واستشراف قضايا الوحدة الوطنية، وتنمية الشعور بالانتماء للوطن، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاهه، والمساهمة في بناء فكر شبابي قويم، وإبراز دور المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والدعوية في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، وإعلاء قيم الحقوق والواجبات والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن إقامة الأنشطة البحثية والدراسات المتعلقة بالوحدة الوطنية، وإرساء وسائل المحافظة عليها وتقويتها وكذلك التعرف على تهديداتها، وتحديد الأسباب التي يمكن أن تخل بها، كما تركز أعمال الكرسي على ترسيخ دور الوحدة الوطنية في استتباب الأمن الفكري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تسهم في تحقيق أهدافه.

ثانياً/ كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة:

والذي يعد امتداداً للدعم الذي كان يوليه الأمير نواف بن عبدالعزيز – رحمه الله – للأبحاث والدراسات العلمية، وقد وقعت الجامعة اتفاقية كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – للتنمية المستدامة بمنطقة الجوف مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

ويعمل الكرسي على تحقيق جملة من الأهداف منها نشر ثقافة التنمية المستدامة ودعم أبحاثها والتعريف بها في المجتمع المحلي، ومساعدة الأفراد في خلق جزء تنافسي إبداعي لإيجاد فرص استثمارية نوعية وجديدة ، إضافة إلى توفير فرص مثمرة للجميع من شركات كبرى ومؤسسات ورواد أعمال عبر ربط مخرجات التعليم باحتياج سوق العمل، ويرتكز على دعم أبحاث البيئة والغطاء النباتي وأبحاث حماية الحياة الفطرية، ودعم أبحاث الطاقة البديلة والمتجددة والتغير المناخي، بالإضافة إلى دعم أبحاث المياه والرعاية الصحية، وأبحاث التعليم الإبداعي، وأبحاث التحولات الإجتماعية وتحقيق فرص التنمية المستدامة، وأبحاث العمل التطوعي، وأبحاث المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، والأبحاث المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية بالمنطقة، والأبحاث المتعلقة بالتنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة.

المشاريع الإنشائية:

لقد أنهت جامعة الجوف وضع طموحة لتطوير منشآتها التي تتمثل في أكثر من 40 مشروعاً فعليًّا بتكلفة إجمالية تزيد عن أربعة مليارات ومئة وستة وثمانين مليون ريال، أنجزت منها أكثر من 30 مشروعاً، بتكلفة مليارين وستمائة وتسعين مليوناً وخمسمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وسبعين ريالاً، وتنوعت بين منشآت تعليمية وإدارية وخدمية وسكنية، في تكامل يدفع العملية التعليمية إلى الارتقاء دون أية معوقات.

ويمثل مشروع المدينة الجامعية معلماً حضارياً وتنموياً ووطنياً لجمال وتميز الموقع الذي يقع بين مدينتي سكاكا ودومة الجندل، وعلى مساحة تقدر بأكثر من سبعة ملايين متر مربع، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات المتقدمة التي تجلت في قاعات المحاضرات والفصول الذكية المدعمة بشاشات العرض الإلكترونية والوسائل الإيضاحية والمعامل المتطورة المنفذة وفق أرقى المعايير والمقاييس العالمية، من أجل توفير مناخ علمي وتعليمي جامعي متميز.

ويجرى العمل حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع بالمدينة الجامعية، أهمها المستشفى الجامعي، المباني الإدارية والخدمية، إسكان الطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس، المجمع الرياضي، وقاعة المؤتمرات الكبرى والمراكز التجارية والاجتماعية والمسجد الكبير وسط المدينة الجامعية.

وقد تفردت الجامعة بمبادرة إنشاء مجمعات لكليات البنات في سكاكا وطبرجل والقريات، أصبحت أنموذجاً وطنياً على مستوى جامعات المملكة بما تتضمنه من تجهيزات متقدمة وبيئة أكاديمية وإدارية متميزة، وقريباً سوف تعلن جامعة الجوف نفسها جامعةً بلا مبانٍ مستأجرة على الإطلاق بعد أن يتم افتتاح كليات البنين في طبرجل والقريات.

البرامج الأكاديمية:

تضم الجامعة حالياً أكثر من 25 ألف طالب وطالبة ملتحقين ببرامجها الأكاديمية المختلفة موزعين في المدينة الجامعية بسكاكا وفروعها في القريات وطبرجل، كما تضم الجامعة أيضاً 18 كلية موزعة على المدينة الجامعية وفروعها المختلفة، حيث تقدم (56) برنامجاً لمرحلة البكالوريوس و(24) برنامجاً في مرحلة الدراسات العليا فى تخصصات تواكب رؤية المملكة ومتطلبات سوق العمل، كما شجعت معيديها ومحاضرّيها للابتعاث للخارج، والذين يبلغ عددهم بالمئات يدرسون في أرقى الجامعات العالمية، حيث تشترط الجامعة أن تكون الدراسة في الجامعات المصنفة في أقوى التصنيفات العالمية، إضافة إلى ما يقارب المائة مبتعث في داخل المملكة يدرسون في تخصصات الشريعة واللغة العربية وغيرها من التخصصات، وقد خرجت الجامعة منذ تأسيسها مايزيد على خمسة وثلاثين ألف خريجة وخريجاً.

نهضة شؤون المكتبات :

وفي مجال تحقيق البيئة المثالية للبحث العلمي، وفرت الجامعة الإمكانات اللازمة لذلك، عبر عشر مكتبات موزعة داخل المدينة الجامعية وفروعها، بمجموع مائة وحدة طرفية للبحث الآلي، حيث تشترك في أكثر من 186 قاعدة بيانات إلكترونية عالمية، وتوفر في مكتباتها أكثر من 370 ألف كتاب في أكثر من 35 ألف عنوان، ويوفر المستودع الرقمي في مكتبات الجامعة ما يزيد عن 560 ألف كتاب إلكتروني ، إضافة إلى ما يربو على سبعة آلاف وعاء معلوماتي ، الملايين من الأطروحات العلمية وأبحاث المؤتمرات، آلاف الأوراق العلمية ذات الأبحاث الأصيلة، الدوريات العلمية المحكمة العربية والأجنبية، كما أقامت الجامعة في سياق ذلك ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع، عدة معارض للكتاب، والتي لاقت إقبالاً من المجتمع المحلي.

المؤتمرات والندوات:

استشعاراً من الجامعة، بأهمية المؤتمرات والندوات العلمية في العملية الأكاديمية وخدمة المجتمع، أقامت خلال الأربع سنوات الماضية ما يربو على عشرين مؤتمراً دولياً ومحلياً، شملت الطب (داء السكري) وطب الأسنان (الوقاية) وعلم السطوح والفيزياء (الفيزياء الذرية) والشريعة واللغة العربية والتربية والتاريخ والجغرافيا وخدمة المجتمع والوحدة الوطنية وقضايا المرأة والأمن الفكري وغيرها، وقد استضافت الجامعة فيها عدداً من العلماء من خارج المملكة وداخلها وحكمت ونشرت العديد من الأوراق العلمية القيمة، والجامعة ماضية قدماً في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، ولا تكاد كلية من كليات الجامعة أو عماداتها المساندة إلا وأقامت مؤتمراً أو ندوة أو ورشة علمية، كما أن الجامعة تستضيف وبشكل دائم العديد من الجمعيات العلمية السعودية والخليجية، كالجمعية السعودية للفيزياء، والجمعية السعودية الجغرافية، وجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي.

التعاون المحلي والدولي:

لم تغفل جامعة الجوف مكانة التعاون المحلي والدولي ، فقد أبرمت عدداً كبيراً من اتفاقيات التعاون الدولي مع عدد من الجامعات العالمية في عدد من التخصصات الحيوية كـ جامعة موناش، وجامعة ستراثكلايد، وجامعة ماكجيل، وجامعة إسبانية متخصصة في مجال أبحاث الزيتونوغيرها، كما عقدت مذكرات تفاهم واتفاقيات مشتركة مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، بهدف تقديم الاستشارات والخبرات اللازمة.

التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد:

وبوصفها جامعةً بارزة تعمل جاهدة لتنمية قدرات طلابها، وترك بصمة إيجابية في المجتمع الذي يعيشون فيه عن طريق تزويدهم بأدوات المعرفة اللازمة، كما تؤمن بأن تطويرهم سيخلق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للمنطقة والوطن، فدشّنت نظام البلاك بورد وأنشأت عدداً من الخدمات الإلكترونية شملت نظام التدريب الإلكتروني، وبرنامج الإرشاد الأكاديمي المفتوح الإلكتروني، ونظام التصحيح الإلكتروني ومشروع المقررات النموذجية، ونظام التدريب الإلكتروني ونظام التدريب العملي، وغيرها من الأنظمة، وقد بلغت نسبة المقررات التي تستخدم نظام إدارة التعلم الإلكتروني حوالي 95% من مجموع المقررات الجامعية، مما حقق انخفاضاً في عدد الشعب إلى حوالي 46%.

المشروع الشامل للتقنية:

تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، نحو خطة التحول الوطني، فقد أنجزت الجامعة مشروع التقنية الشامل، الذي ضم المشاريع التالية :

1- مشاريع البنية الأساسية للأجهزة والخوادم، وقد اشتمل على المشاريع التالية:

أ- مشروع الحوسبة السحابية (Cloud computing).

ب- الربط الشبكي باستخدام الألياف الضوئية بين الحرم الجامعي والفروع.

ت- توريد وتركيب أجهزة الحاسب التخيلي (VDI).

ث- تركيب وتشغيل مراكز الحاسب المتنقل (Containerized data centers)

ج- ربط جميع فروع الجامعة وأبنيتها بالهاتف الشبكي، الذي يستخدم شبكة الجامعة

المحلية.

2- مشاريع بنية الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، وضمت المشاريع التالية:

أ- تطوير ومتابعة وإدارة النظام الأكاديمي (القبول والتسجيل) (eRegister) فنياً.

ب- تطوير ومتابعة وإدارة النظام المالي والإداري فنياً.

ت- نظام الحضور والانصراف الآلي.

ث- نظام الاتصالات الإدارية والمعاملات الإلكترونية "تيسير"

ج- نظام رسائل الجوال التفاعلي "SMS gateway”;

ح- نظام التحضير الآلي للطلاب والطالبات باستخدام تقنية الاشعاع الراديوي

(RFID)

خ- نظام النماذج الإلكترونية التفاعلية "PerfectForms”;

كما اشتمل هذا المشروع على بناء شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في مجال تقنية المعلومات كبيت للخبرة الاستشاري العالمي "جارتنر" والشركة السعودية للحاسبات SBM وشركة بريتشش تليكوم السعودية BT وشركة توطين التقنية ATS وغيرها من الشركات التي بلغ عددها تسع شركات.

خدمة المجتمع:

أطلقت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، نظام التدريب المطوّر لجميع أفراد المجتمع، والذي يتيح استعراض البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية وغيرها من ورش العمل والمحاضرات المقدمة من الكليات والأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس، التي تستهدف أفراد المجتمع بشكل مباشر قبل تنفيذ البرامج بمدة لا تقل عن أسبوع لكل برنامج.

كما يتيح النظام أيضاً إنشاء حساب لجميع المستخدمين والمستفيدين من أفراد المجتمع إلكترونياً، ومن خلاله يتم استعراض التوصيف الكامل للبرامج والمحاضرات (المكان، الوقت، اليوم، أهداف البرنامج، مخرجات البرنامج، متطلبات البرنامج، رسوم البرنامج للبرامج التدريبية المتميزة، إمكانية التواصل مع العمادة من خلال النظام وإرسال الرسائل الجماعية، وإصدار الشهادات الإلكترونية للحضور بعد تقييم البرنامج).

ويساعد أيضاً في التعرّف على الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع بشكل مباشر (الأشخاص ذوي الإعاقة، المتقاعدين، الشباب، والباحثين عن عمل، وغيرهم ممن يرغب بتطوير مهاراته وقدراته)، وكذلك تلبية الاحتياجات لجميع الفئات.

فيما تقدم الجامعة خدمات متنوعة للمجتمع كعيادات طب الأسنان التي تتجاوز 60 عيادة تقدم خدماتها العلاجية لأهالي المنطقة، وتستثمر لتعليم وتدريب طلاب طب الأسنان.

بالإضافة لقافلة طب الأسنان المتنقلة، والمكتبة المتنقلة، ومشاركة طلاب جامعة الجوف وطالباتها في مهرجانات المنطقة وفعالياتها بخدمات صحية وتطوعية مختلفة، علاوة على الأندية الصيفية الموجهة لكل فئات المجتمع سنوياً.

برامج وأنشطة الطلاب:

من جهتها تقوم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بدور هام، بوصفها محضن البرامج والفعاليات الطلابية، حيث ينضوي تحت مظلة عمادة شؤون طلاب جامعة الجوف العديد من الأندية، مثل نادي المسرح، ونادي التصوير، وعشائر الجوالة التي تميزت طيلة الأعوام الماضية في مشاركاتها المحلية والدولية، والرحلات والمشاركات العلمية لطلبة الجامعة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى النشاط الرياضي الذي حقق الكثير من المنجزات على المستوى الوطني في مختلف الرياضات، وتسهم هذه الأندية والفعاليات في اكتشاف ورعاية مواهب الطلبة وصقلها واستثمارها.