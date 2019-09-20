الهلال يحصل على جائزة الرياضة من أجل الخير

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حصل نادي الهلال على جائزة ‏ ( sport For Good) (الرياضة من أجل الخير) كأفضل نادي في العالم يقدم الخير من خلال الرياضة وذلك خلال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية (2019 SIGEF) الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاء تحقيق النادي السعودي للجائزة من خلال رعايته لدوري الأحياء في المملكة وحمايته لأطفال المدارس من التدخين وتبرعه بدخل المباريات من أجل الخير واستضافته للأيتام في كل مباراة.

وتحدث مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال سعود السبيعي عن ما يقدمه النادي في التطوع وحماية الأطفال من التدخين ورعاية كرة القدم في الأحياء ولذوي الإعاقة والايتام، مشيراً إلى أن لديهم ١٨٨٠٠ متطوع يخدمون المجتمع.