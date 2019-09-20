احدث الأخبار

الهلال يحصل على جائزة الرياضة من أجل الخير
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
 أكثر من 15 ألف جامع تتوحد خطبهم للتنديد باستهداف معملي أرامكو
أبرز المواد
   مركز القلب بالقريات يجري أول عملية قلب مفتوح
منطقة الجوف
 جامعة الجوف.. نهضةٌ شاملةٌ ومنجزات متقدمة بدعم كبير من القيادة أيدها الله
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني
أبرز المواد
 شاهد .. مراهقون يسرقون محل تموينات ويهربون من محطة وقود بالرياض .. ويسحلون العامل بطريقة مروعة
أبرز المواد
 السفارة في اليابان لـ«المواطنين»: إعصار «تاباه» يقترب.. تقيدوا بالتعليمات
أبرز المواد
 حادثة بقيق …الدروس والعبر .
منطقة تبوك
 العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9
منطقة جازان
 برعاية سمو أمير المنطقة.. جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني الـ (89) للمملكة الأربعاء القادم
أبرز المواد
 «تابلت» مخصص للاستخدامات الشاقة من سامسونج
أبرز المواد
الهلال يحصل على جائزة الرياضة من أجل الخير

الهلال يحصل على جائزة الرياضة من أجل الخير

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة

أبرز المواد
أكثر من 15 ألف جامع تتوحد خطبهم للتنديد باستهداف معملي أرامكو

أكثر من 15 ألف جامع تتوحد خطبهم للتنديد باستهداف معملي أرامكو

أبرز المواد
  مركز القلب بالقريات يجري أول عملية قلب مفتوح

  مركز القلب بالقريات يجري أول عملية قلب مفتوح

منطقة الجوف

الهلال يحصل على جائزة الرياضة من أجل الخير

الهلال يحصل على جائزة الرياضة من أجل الخير
http://almnatiq.net/?p=775667
المناطق - واس

حصل نادي الهلال على جائزة ‏ ( sport For Good) (الرياضة من أجل الخير) كأفضل نادي في العالم يقدم الخير من خلال الرياضة وذلك خلال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية (2019 SIGEF) الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء تحقيق النادي السعودي للجائزة من خلال رعايته لدوري الأحياء في المملكة وحمايته لأطفال المدارس من التدخين وتبرعه بدخل المباريات من أجل الخير واستضافته للأيتام في كل مباراة.
وتحدث مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال سعود السبيعي عن ما يقدمه النادي في التطوع وحماية الأطفال من التدخين ورعاية كرة القدم في الأحياء ولذوي الإعاقة والايتام، مشيراً إلى أن لديهم ١٨٨٠٠ متطوع يخدمون المجتمع.

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة
أكثر من 15 ألف جامع تتوحد خطبهم للتنديد باستهداف معملي أرامكو

أكثر من 15 ألف جامع تتوحد خطبهم للتنديد باستهداف معملي أرامكو
جامعة الجوف.. نهضةٌ شاملةٌ ومنجزات متقدمة بدعم كبير من القيادة أيدها الله

جامعة الجوف.. نهضةٌ شاملةٌ ومنجزات متقدمة بدعم كبير من القيادة أيدها الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*