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محافظ وادي الدواسر بالإنابة يرأس اجتماع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89

محافظ وادي الدواسر بالإنابة يرأس اجتماع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89

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محافظ وادي الدواسر بالإنابة يرأس اجتماع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89

محافظ وادي الدواسر بالإنابة يرأس اجتماع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=775670
وادي الدواسر - فالح الدوسري

رأس محافظ وادي والدواسر بالإنابة الدكتور احمد بن سعيد العلم يوم الخميس الماضي اجتماع اللجنة المكلفة للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89.
وفي بداية الإجتماع رحب المحافظ بالإنابة بالحضور, مؤكداً أهمية تفاعل ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمراكز التابعة للمحافظة، وإقامة فعاليات تواكب هذه المناسبة الغالية.
وتضمن جدول الاجتماع مناقشة أعمال اللجنة والفعاليات والبرامج المعدة من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء باليوم الوطني واستعدادات الأجهزة الأمنية، وفقاً للخطط المعدة لتنفيذ فعاليات هذه المناسبة الغالية.

حيث ستنطلق مسيرة الخيول الوطنية وبمشاركة عدة إدارات حكومية، وسيقام حفل أهالي المحافظة في حديقة الولامين يوم الاثنين 1441/1/24 ، الساعة الثامنة مساء بالعديد من الفقرات والقصائد واوبريت وفنون شعبية .

يذكر أن احتفالات وادي الدواسر باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة وادي الدواسر بالإنابة ممثلة في عدة لجان شكلت لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية.

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