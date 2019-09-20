“فن العرض والإلقاء المؤثر” .. محاضرة في الغرفة التجارية بتبوك

المناطق - تبوك :

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك محاضرة بعنوان “فن العرض والإلقاء المؤثر” قدمها الدكتور محمد بن ضيف الله الشرقي، بحضور رئيس مجلس الإدارة احمد عطية الحارثي والأمين العام للغرفة منصور بن محمد اليامي وعدد كبير من المهتمين والمهتمات.

وتناولت المحاضرة التي أقيمت بمقر الغرفة عدة محاور وأهداف كان من أهمها التعريف بأهمية فن الإلقاء وأدوات التأثير.

وتأتي هذه المحاضرة التوعوية ضمن برامج الغرفة الاجتماعية التي تقدمها لجميع المهتمين في إطار مسؤولياتها الاجتماعية.

