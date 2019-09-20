احدث الأخبار

الحوثيون يعلنون وقف استهداف المملكة
أبرز المواد
 أندريا يقود العدالة للفوز على أبها
أبرز المواد
 “تويتر” يحارب “الردود المسيئة” بميزة جديدة
أبرز المواد
 التحالف: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة
أبرز المواد
 “فن العرض والإلقاء المؤثر” .. محاضرة في الغرفة التجارية بتبوك
منطقة تبوك
 بلدية بئر بن هرماس بمنطقة تبوك تنهي استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني
منطقة تبوك
 “الخزانة الأمريكية” تحذر الحكومات من مخاطر على أنظمتها المالية بسبب التعامل مع إيران
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر بالإنابة يرأس اجتماع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89
منطقة الرياض
 الهلال يحصل على جائزة الرياضة من أجل الخير
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
 أكثر من 15 ألف جامع تتوحد خطبهم للتنديد باستهداف معملي أرامكو
أبرز المواد
   مركز القلب بالقريات يجري أول عملية قلب مفتوح
منطقة الجوف
الحوثيون يعلنون وقف استهداف المملكة

الحوثيون يعلنون وقف استهداف المملكة

أبرز المواد
أندريا يقود العدالة للفوز على أبها

أندريا يقود العدالة للفوز على أبها

أبرز المواد
“تويتر” يحارب “الردود المسيئة” بميزة جديدة

“تويتر” يحارب “الردود المسيئة” بميزة جديدة

أبرز المواد
التحالف: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

التحالف: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

أبرز المواد

التحالف: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

التحالف: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة
http://almnatiq.net/?p=775685
المناطق - واس

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،الجمعة، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

واتهم التحالف العربي، مليشيا الحوثي الموالية لإيران، بتعطيل دخوال السفن لميناء الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد.

وأوضح أن المليشيات الإرهابية تعطل دخول السفينتين “TOROS M” و “LE RUBY” رغم نقل حمولة غذائية.

ميدانيا، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي في وقت سابق أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر الجمعة عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

روابط ذات صلة

الحوثيون يعلنون وقف استهداف المملكة

الحوثيون يعلنون وقف استهداف المملكة
أندريا يقود العدالة للفوز على أبها

أندريا يقود العدالة للفوز على أبها
“تويتر” يحارب “الردود المسيئة” بميزة جديدة

“تويتر” يحارب “الردود المسيئة” بميزة جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*