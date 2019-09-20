أندريا يقود العدالة للفوز على أبها

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حقق العدالة فوزًا على ضيفه أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.

تقدم العدالة مبكرًا عن طريق آليو سيسيه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك صالح آل عباس التعادل لأبها في الدقيقة 30، ليعود العدالة مع بداية الشوط الثاني ليتقدم مجددًا عن طريق تشارلز أندريا في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة رفع العدالة رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا فيما توقف رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز العاشر.