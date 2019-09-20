تشكيلات العروض الجوية تزين سماء الواجهة البحرية بجدة بمناسبة اليوم الوطن

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شهدت سماء محافظة جدة اليوم عروض جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين .

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض .

