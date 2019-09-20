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وفد إعلامي عالمي يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص

وفد إعلامي عالمي يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص
http://almnatiq.net/?p=775716

إشارة إلى بشرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ونقلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جدة الثلاثاء الماضي بشأن عودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه، اطلع وفد إعلامي يضم أكثر من 25 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم بعدد 80 إعلامياً ما بين مصور ومحرر ومساعد، شملت القنوات، والوكالات، والصحف العالمية، اليوم على معامل الزيت في وبقيق وخريص التي تأثرت بالهجوم التخريبي الذي استهدف مرافق الإنتاج.

والتقى الوفد الإعلامي، مسؤولي ومهندسي وعمال أرامكو وشاهدوا الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل إعادة تشغيل المعامل، وأعمدة الإنتاج المستهدفة، وزاروا المواقع المستهدفة واطلعوا عن قرب على الآثار التي ترتبت على هذا الهجوم التخريبي.

وقامت وكالة الأنباء السعودية بجولة شملت معامل بقيق ومعامل خريص واطلعت على المواقع المتضررة ومدى الجهود التي تبذلها الشركة في إصلاح أعمدة الإنتاج وخزانات التبريد والتوزيع.

وأكد مسؤولو أرامكو قدرة الشركة السعودية على تجاوز هذا العمل التخريبي وفق أحدث الأنظمة العالمية في التعامل مع الأزمات، ويأتي ذلك من خلال ورش عمل دائمة ومستمرة وللتأكد من إنجاز أعمال الإصلاح في كافة المواقع بشكل فني وبمراحل عمل لا تتوقف.

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