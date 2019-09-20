الحزم يحقق انتصاره الأول على حساب النصر

الحزم يحقق انتصاره الأول على حساب النصر

أبرز المواد
الأهلي المصري بطلا لكأس السوبر

الأهلي المصري بطلا لكأس السوبر

أبرز المواد
خالد بن سلمان: نظام إيران يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه

خالد بن سلمان: نظام إيران يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه

أبرز المواد
وفد إعلامي عالمي يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص

وفد إعلامي عالمي يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص

أبرز المواد

الحزم يحقق انتصاره الأول على حساب النصر

الحزم يحقق انتصاره الأول على حساب النصر
http://almnatiq.net/?p=775729
المناطق - الرياض

حقق الحزم فوزاً على مضيفه النصر بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.

سجل الحزم هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه كارلوس ستاندبيرغ في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

ورفع الحزم رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بعد تحقيقه انتصاره الأولى بالدوري، فيما توقف رصيد النصر عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وتختتم منافسات الجولة غداً السبت، بإقامة ثلاث مواجهات تجمع الفتح مع الأهلي، والاتفاق مع الفيصلي، فيما يحل الهلال ضيفاً على الاتحاد.

روابط ذات صلة

الأهلي المصري بطلا لكأس السوبر

الأهلي المصري بطلا لكأس السوبر
خالد بن سلمان: نظام إيران يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه

خالد بن سلمان: نظام إيران يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه
وفد إعلامي عالمي يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص

وفد إعلامي عالمي يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*