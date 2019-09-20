الحزم يحقق انتصاره الأول على حساب النصر

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حقق الحزم فوزاً على مضيفه النصر بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.

سجل الحزم هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه كارلوس ستاندبيرغ في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

ورفع الحزم رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بعد تحقيقه انتصاره الأولى بالدوري، فيما توقف رصيد النصر عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وتختتم منافسات الجولة غداً السبت، بإقامة ثلاث مواجهات تجمع الفتح مع الأهلي، والاتفاق مع الفيصلي، فيما يحل الهلال ضيفاً على الاتحاد.