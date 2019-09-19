بلدية وسط الدمام تنظم أوبريت ” رؤية وطن ” في اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

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كشفت بلدية وسط الدمام عن برنامجها للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة ( همة حتى القمة )، وذلك من خلال أوبريت تحت عنوان “رؤية وطن”، وذلك في مجمع مارينا مول الدمام مساء يوم الأثنين الموافق ٢٣/٠٩/٢٠١٩م، والذي يهدف الى تعزيز قيم الانتماء و الولاء للدين ثم المليك و الوطن.

واوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري، أن البلدية قامت بتجهيز برنامج متكامل يتضمن فقرات غنائية للأوبريت موزعة على لوحات، اللوحه الأولى (رؤية وطن )، واللوحه الثانية (سيدي سلمان )، واللوحه الثالثة (يا ولي العهد )، واللوحه الرابعة ( ياوطن )، واللوحه الخامسه ( أمانة المنطقة الشرقية ).

وأشار المهندس الشمري أن إقامة هذا الأوبريت يأتي متزامنا مع برنامج أمانة المننطقة الشرقية للاحتفاء باليوم الوطني والتي تحرص على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، إضافة الى تعزيز المشاركة في اليوم الوطني وتسخير كافة الإمكانات.