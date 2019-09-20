15عرض ترفيهي في إحتفالات محافظة بقيق باليوم الوطني 89 بلدية بقيق تكشف عن برنامجها في اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

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كشفت بلدية محافظة بقيق عن انتهاءها من كافة التجهيزات البلدية وذلك للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ 89، فيما كشفت لجنة المناسبات في محافظة بقيق عن أبرز تفاصيل برنامج احتفالات اليوم الوطني 89 والتي ستنطلق من عصر يوم الاثنين الى الساعه ١٢ ليلاً، ويتضمّن البرنامج العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية المتنوعة، و العروض العسكرية والثقافية والترفيهية الهادفة، والتي ستقام بساحة البلدية للأحتفالات خلف أسواق بنده.

و أوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج بأن البلدية قامت باستعدادها المبكر للاحتفال باليوم الوطني “89” وشملت الاستعدادات تجهيز المرافق العامة والميادين وتزيين الشوارع والمباني الحكومية برايات الوطن، كما تم وضع الإنارة والعقود المضيئة على مبنى المحافظة والبلدية وبالطرق الرئيسية باللونين الأبيض والأخضر، كما تم تركيب عدد 20 من اللوحات المعبرة برسائل الحب والولاء والانتماء للوطن الغالي بمدخلي المحافظة الشمالي والجنوبي وبالطرق الرئيسية والفرعية وعلى المباني الحكومية.

وقال أنه تم تركيب نحو 1000 علم في جميع الطرقات والشوارع بالمحافظة، بالإضافة إلى ذلك فقد كثفت البلدية جهودها في تهيئة ساحة الأحتفال والمرافق العامة بالمحافظة كالحدائق والساحات لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.

فيما كشفت لجنة المناسبات في محافظة بقيق عن أبرز تفاصيل برنامج احتفالات اليوم الوطني 89 والتي ستنطلق من عصر يوم الاثنين الى الساعه ١٢ ليلاً، ويتضمّن البرنامج العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى العروض العسكرية والثقافية والترفيهية الهادفة، والتي ستقام بساحة البلدية للأحتفالات خلف أسواق بنده .

وستشهد ساحة الاحتفالات فعاليات ومسابقات وعروض متنوعة تشمل فقرات غنائية وإنشادية وعروض الفلكلور الشعبي، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز والعروض الكوميدية والبهلوانية وعدد من الفعاليات منها المسيرة الوطنية بالسيارات الكلاسيكية والكرنفال الوطني الذي يضم عروض الألعاب والمسابقات الترفيهية ومسرح الفعاليات والمسابقات والذي يقدم بعض الفلكلوريات الشعبية والأغاني الوطنية وبعض الأركان التفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى الأوبريت الوطني وعدداً من العروض المرئية عن الملك عبدالعزيز رحمه الله، بالإضافة إلى العرضة السعودية وعروض الأطفال وعددًا من اللوحات الوطنية والبرامج التفاعلية، وذلك حسب البرنامج المعلن من قبل لجنة المناسبات.

يذكر أن احتفالات محافظة بقيق باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة بقيق ممثلة في لجنة المناسبات لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية.