50 فعالية منوعة لأهالي الاحساء في اليوم الوطني 89

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انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانون بالاحساء عصر يوم أمس الخميس في عدد من المواقع، والتي ستستمر لأكثر من 10 أيام متتالية تم التجهيز لها مبكرا، وتكوين عدد من اللجان بمحافظة الاحساء لمتابعة سير الفعاليات بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافها التي تتوافق مع هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد وكيل محافظة الأحساء رئيس اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات بالاحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري بأن الاحساء انهت كافة استعداداتها لإطلاق فعاليات اليوم الوطني 89 بالاحساء في مدن وبلدات الاحساء حيث ستشهد تلك المواقع فعاليات متنوعة ومميزة تناسب جميع الفئات العمرية من أبناء الوطن الغالي والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأضاف الجعفري بأن اللجنة الإعلامية أطلقت مبادرة إثراء الإنتاج الإعلامي لفعاليات اليوم الوطني خلال اللقاء التنسيقي مع اعلاميي الاحساء بحضور أكثر من 60 اعلامي وإعلامية استعداد لمواكبة الحدث الوطني الكبير، كما تابعت اللجنة الاعلامية تركيب لوحات التهنئة باليوم الوطني 89 في شوارع الاحساء بالتعاون مع الأمانة.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لفعاليات اليوم الوطني بالأحساء بان الجهات المشاركة في تنفيذ الفعاليات ستعمل على تنفيذ أكثر من خمسون فعالية خاصة باليوم الوطني التاسع والثمانون بدأت يوم أمس الخميس بفعاليات ترفيه منوعة للعائلة في العثيم مول، مجمع لولو هايبر ماركت، وأسواق القرية.

وسيشهد اليوم الجمعة الحادي والعشرون من شهر محرم انطلاق فعاليات هيئة الترفية بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء الرياضية وفعاليات الترفيه المنوعة في العثيم مول، مجمع لولو هايبر ماركت، أسواق القرية، مدينة جواثا السياحية، كما ستقام العرضة الفلكلور الشعبي للجاليات بساحة المدرسة الاميرية.