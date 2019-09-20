احدث الأخبار

أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر
أبرز المواد
 “جمهورية موريشيوس” تدين بشدة هجمات بقيق وخريص بالمملكة
محليات
 “فالح الدوسري” رئيساً للجنة الإعلامية لإحتفال وادي الدواسر باليوم الوطني الـ 89
منطقة الرياض
 محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني
منطقة جازان
 محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب الحازمي
منطقة جازان
 أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب الحازمي ووكيل الرقيب علواني
منطقة جازان
 سفارة المملكة لدى فرنسا توصي المواطنين الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في باريس
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطني في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 ميادين وشوارع نجران تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ ٨٩
منطقة نجران
 ترامب: أستطيع إعطاء أمر بضرب 15 موقعا في إيران لكنني لن أستعجل في القيام بذلك
أبرز المواد
 50 فعالية منوعة لأهالي الاحساء في اليوم الوطني 89
المنطقة الشرقية
 بلدية بقيق تكشف عن برنامجها في اليوم الوطني الـ 89 للمملكة
المنطقة الشرقية
أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

أبرز المواد
“جمهورية موريشيوس” تدين بشدة هجمات بقيق وخريص بالمملكة

“جمهورية موريشيوس” تدين بشدة هجمات بقيق وخريص بالمملكة

محليات
“فالح الدوسري” رئيساً للجنة الإعلامية لإحتفال وادي الدواسر باليوم الوطني الـ 89

“فالح الدوسري” رئيساً للجنة الإعلامية لإحتفال وادي الدواسر باليوم الوطني الـ 89

منطقة الرياض
محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني

محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني

منطقة جازان

أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب الحازمي ووكيل الرقيب علواني

أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب الحازمي ووكيل الرقيب علواني
http://almnatiq.net/?p=775768
المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الرقيب حسن بن صالح عبدالفتاح الحازمي ، ولذوي الشهيد وكيل الرقيب علي بن حمود أحمد علواني ، من منسوبي القوات البرية الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو أمير المنطقة بالنيابة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

روابط ذات صلة

محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني

محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني
محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب الحازمي

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب الحازمي
العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9

العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*