احدث الأخبار

هواوي تطرح أول هاتف لها من دون تطبيقات جوجل بسبب العقوبات
أبرز المواد
 أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر
أبرز المواد
 “جمهورية موريشيوس” تدين بشدة هجمات بقيق وخريص بالمملكة
محليات
 “فالح الدوسري” رئيساً للجنة الإعلامية لإحتفال وادي الدواسر باليوم الوطني الـ 89
منطقة الرياض
 محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني
منطقة جازان
 محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب الحازمي
منطقة جازان
 أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب الحازمي ووكيل الرقيب علواني
منطقة جازان
 سفارة المملكة لدى فرنسا توصي المواطنين الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في باريس
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطني في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 ميادين وشوارع نجران تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ ٨٩
منطقة نجران
 ترامب: أستطيع إعطاء أمر بضرب 15 موقعا في إيران لكنني لن أستعجل في القيام بذلك
أبرز المواد
 50 فعالية منوعة لأهالي الاحساء في اليوم الوطني 89
المنطقة الشرقية
هواوي تطرح أول هاتف لها من دون تطبيقات جوجل بسبب العقوبات

هواوي تطرح أول هاتف لها من دون تطبيقات جوجل بسبب العقوبات

أبرز المواد
أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

أبرز المواد
“جمهورية موريشيوس” تدين بشدة هجمات بقيق وخريص بالمملكة

“جمهورية موريشيوس” تدين بشدة هجمات بقيق وخريص بالمملكة

محليات
“فالح الدوسري” رئيساً للجنة الإعلامية لإحتفال وادي الدواسر باليوم الوطني الـ 89

“فالح الدوسري” رئيساً للجنة الإعلامية لإحتفال وادي الدواسر باليوم الوطني الـ 89

منطقة الرياض

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب الحازمي

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب الحازمي
http://almnatiq.net/?p=775772
المناطق - فضة عطيف

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود و جموع غفيرة من المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع صلهبه بمحافظة صبيا ، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب حسن عبدالفتاح علي الحازمي من منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي وأسرة الشهيد مشيدا بأن ما يبذله رجال ومنسوبي القوات المسلحة من عمل بطولي هو محل فخر واعتزاز لدى جميع ابناء الوطن ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

روابط ذات صلة

محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني

محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني
أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب الحازمي ووكيل الرقيب علواني

أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب الحازمي ووكيل الرقيب علواني
العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9

العارضة تنهي استعدادتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني 8‪9

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*