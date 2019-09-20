محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد العلواني

المناطق - فضة عطيف

أدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحه وجموع غفيرة من المصلين بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع الراجحي بمحافظة بيش ، صلاة الميت على الشهيد علي بن حمود علواني، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي وأسرة الشهيد ، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، لذوي وأسرة الشهيد، مشيرا الى ان ما يقدمه منسوبي القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من ابناء هذا الوطن ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد في الشهداء الأبرار ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وادى الصلاة مع محافظ بيش عددا من المشايخ والأهالي والمسؤولين.

