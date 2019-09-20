“جمهورية موريشيوس” تدين بشدة هجمات بقيق وخريص بالمملكة

المناطق - الرياض

أدان السيد شوكت علي سودن عضو البرلمان والمسؤول عن شؤون الحج، نائب رئيس وزراء موريشيوس السابق، الهجمات التي شنتها الطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في بقيق وخريص. حيث استهدفت تلك الهجمات مناطق حيوية وعرضت المدنيين للخطر، هي هجمات عدوانيه وغير مقبولة على الإطلاق تهدف إلى تقويض قدرات المملكة العربية السعودية و زعزعه أمنها واستقرارها. وتشكل هذه الأعمال الإرهابية تهديدا خطيرا ليس فقط علي المملكة فحسب، بل علي أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

تدعم موريشيوس المملكة العربية السعودية في موقفها ضد الإرهاب بجميع أشكاله وفي جميع التدابير المتخذة للحفاظ على أمنها وسلامتها الإقليمية.

أدعو الله أن تتوقف هذه الأعمال الإرهابية وأن لا تتفاقم الأمور, حفظ الله المملكة العربيه السعودية وشعبها دائما آمنة ومزدهرة.