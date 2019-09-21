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رغم جسامة اعتداء بقيق.. صحيفة سعودية تصف الاعتداء بـ”الحادث”

رغم جسامة اعتداء بقيق.. صحيفة سعودية تصف الاعتداء بـ”الحادث”
http://almnatiq.net/?p=775791
المناطق-الرياض

في سياق ربما يكون غير محسوب استخدمت صحيفة “الشرق الأوسط” مصطلح “حادث و حادثة” لوصف العدوان الاثم الذي استهدف معملين للغاز تابعين لشركة أرامكو السعودية في كل من محافظة “بقيق” وهجرة “خريص”.
ورغم تأكيد البيانات الرسمية بان ما حدث يصنف في خانة العدوان التخريبي والاعتداء الآثم إلا أن الصحيفة كررت استخدام مصطلح “الحادث” أو “الحادثة” في وصف ما تعرضت له معامل أرامكو.
آخر الاستخدامات لهذا المصطلح المقال الذي نشرته الصحيفة للكاتب السعودي “فهد الشقيران” بعنوان ” الفرحون بحادث بقيق الإرهابي” وبداه باستخدام الحادث الإرهابي بدلا من العدوان التخريبي او ما شابهه وفقاص للبيانات التي صدرت في هذا الشان.
الأمر المستغرب هو كيف سمح لهذا العنوان بالصدور في صحيفة االشرق الأوسط، رغم البيانات الرسمية للمملكة التي تصفه ما تعرضت له أرامكو بـ”الاعتداء أو العدوان التخريبي”، و”الاعتداءات السافرة”.

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