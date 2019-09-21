«الحصيني»: بدء موسم «طالع الزبرة» وتوقعات بأجواء معتدلة

«الحصيني»: بدء موسم «طالع الزبرة» وتوقعات بأجواء معتدلة

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«الحصيني»: بدء موسم «طالع الزبرة» وتوقعات بأجواء معتدلة

«الحصيني»: بدء موسم «طالع الزبرة» وتوقعات بأجواء معتدلة
http://almnatiq.net/?p=775798
المناطق_الرياض

توقع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة، بداية من امس الجمعة، أجواء معتدلة في أول النهار، مع بقاء الجو حارا وسط النهار.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “اليوم الجمعة، بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يوما.

وأضاف أنه في بداية موسم الزبرة تتعامد الشمس على خط الاستواء، وفيه يكون فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا وسط النهار.

وتابع الحصيني: “في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى فيه نجم سهيل بالبصر، ويستعد البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ، ويستمر فيه صرام النخيل ويكثر فيه جذاذه، يطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وتبدأ فيه هجرة القماري. والمطر في غالبه غزير -إذا شاء الله”.

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