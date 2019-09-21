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كوكايين داخل سفينة تنقل “صواريخ فضائية”

كوكايين داخل سفينة تنقل “صواريخ فضائية”
http://almnatiq.net/?p=775812
المناطق - وكالات

عثر على حوالى 8 كيلوغرامات من الكوكايين في غويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية داخل سفينة شحن تنقل قطعا لصواريخ في مرفأ بارياكابو، بحسب ما كشفت النيابة العامة في كايين.

وتعود هذه الحادثة إلى الخامس من أغسطس الماضي عندما كانت سفينة شحن تنقل عادة الطابق، الذي يشغّل بحرارة منخفضة في صواريخ “أريان” وقطعا من صواريخ “سويوز” و”فيغا”، تستعدّ لمغادرة كورو ومرفأ بارياكابو باتجاه فرنسا القارية.

وفي حين كانت السفينة تجري مناورة، سقط صندوق معلّق في الهيكل من الخلف في الماء.

وقال المدعي العام في كايين سامويل فينييلز “عثر على ما يناهز 8 كيلوغرامات من الكوكايين في الداخل”، مؤكدا معلومات تمّ تداولها عبر “فيسبوك”.

وكلّفت السلطات الإقليمية في جزيرة مارتينيك الفرنسية بالتحقيق “نظرا لمواردها الأكثر وفرة”، بحسب ما أوضح المدعي العام.

وقال مصدر مطلع على التحقيق: “وسيلة النقل المختارة فريدة من نوعها. ولا نفهم كيف وضعت المخدرات في موقع يخضع من حيث المبدأ لحماية عالية مثل مرفأ بارياكابو التابع للمركز الفضائي في غويانا”.

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