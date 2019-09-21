أسعار النفط تقفز 7.7 % .. أعلى ارتفاع أسبوعي منذ يناير

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قفزت أسعار النفط بنسبة تزيد على 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في أكبر ارتفاع أسبوعي خلال أشهر، في الوقت، الذي شهدت فيه التعاملات المبكرة أمس مواصلة الخام لمكاسبه بفعل توترات جديدة في الشرق الأوسط بعد تضرر منشأتين نفطيتين بالسعودية في هجوم إرهابي مطلع الأسبوع الماضي.

وبحسب “رويترز”، سجل خام برنت ارتفاعا بنحو 7.7 في المائة في أكبر صعود أسبوعي منذ كانون الثاني (يناير)، وبلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 65.10 دولار للبرميل مرتفعا 35 سنتا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا إلى 58.98 دولار للبرميل، مرتفعة 7.1 في المائة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ حزيران (يونيو).