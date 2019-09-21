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طالب لـ «حساب المواطن»: لا يمكنني دفع السكن الجامعي وفواتير الكهرباء

طالب لـ «حساب المواطن»: لا يمكنني دفع السكن الجامعي وفواتير الكهرباء
http://almnatiq.net/?p=775823
المناطق_الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع طالب جامعي استفسر عن مدى إمكانية التسجيل في البرنامج في حالة كان العمر دون سن الاستحقاق.

وقال المواطن في سؤاله: “أنا طالب جامعي وعمري أقل من سن الاستحقاق وليس لدي القدرة على دفع السكن الجامعي ولا فواتير الكهرباء ألا يوجد طريقة لأستلم الدعم؟”.

ورد البرنامج من خلال حساب خدمة العملاء بقوله: “بإمكانك التسجيل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

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