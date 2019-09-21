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شطب دعوى مليونيرة سعودية ضد طليقها لتأخرها عن الجلسة 30 دقيقة

شطب دعوى مليونيرة سعودية ضد طليقها لتأخرها عن الجلسة 30 دقيقة

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شطب دعوى مليونيرة سعودية ضد طليقها لتأخرها عن الجلسة 30 دقيقة

شطب دعوى مليونيرة سعودية ضد طليقها لتأخرها عن الجلسة 30 دقيقة
http://almnatiq.net/?p=775825
المناطق_جدة

شطبت محكمة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية دعوى أقامتها مليونيرة ضد طليقها رجل الأعمال لتغيبها عن حضور الجلسة وفق نظام المرافعات الشرعية.

وشطبت الدائرة الدعوى بعد مرور 30 دقيقة، فيما تستكمل 3 محاكم قضايا متبادلة بينهما رفعت من أشهر، وتم الصلح فيها، وأخرى جديدة.

وحصرت 6 دعاوى متبادلة بين الملياردير ومطلقته في خلافات نشبت بينهما عقب طلاقهما قبل عامين.

وتمثلت تلك الدعواى في دعاوى سب وشتم عبر الـ«واتساب»، والرسائل النصية، ودعاوى تهجم، وأخرى مالية في شراكة تجارية بين الطرفين، إضافة إلى دعاوى حضانة وزيارة لأطفالهما الثلاثة بحسب صحيفة عكاظ.

ويتهم كل طرف الآخر بعدد من التهم، في حين يسعى مقربون من العائلة إلى تقريب وجهات النظر وإصلاح الخلافات بأن يتنازل كل طرف عن القضية المرفوعة ضد الآخر، لاسيما أن عددا من الدعاوى أحيلت للجنة الصلح.

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