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7 أخطاء شائعة يرتكبها المبتدئون في قيادة السيارة عليك تجنّبها

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7 أخطاء شائعة يرتكبها المبتدئون في قيادة السيارة عليك تجنّبها

7 أخطاء شائعة يرتكبها المبتدئون في قيادة السيارة عليك تجنّبها
http://almnatiq.net/?p=775835
المناطق_الرياض

يرتكب السائقين المبتدئين بعض الأخطاء الشائعة في بداية قيادتهم للسيارات، هذه الأخطاء يجب الحذر من فعلها حتى لا تجلب الضرر لهم ولقائدي السيارات فيما حولهم، واليوم سوف نستعرض 7 منها

قيادة السيارة بسرعة عالية

عند استلام السائقين الجدد رخص القيادة يشعرون بسعادة غامرة، كما يشعرون بثقة زائدة تجعلهم يقودون السيارات بسرعات عالية، هذا قد يؤدي إلى الغرامات المالية وحتى الحوادث

القيادة بدون إضاءة المصابيح

في بدايات القيادة يشعر بعض السائقين بالارتباك والخوف أثناء القيادة، لذا يتناسون بعض الأمور الهامة ومنها إضاءة المصابيح ليلاً لتكشف لهم الطريق

رفع مكابح اليد أثناء القيادة

بعض السائقين الجدد ينسون مكابح اليد مرفوعة أثناء قيادة السيارة، هذا يعيق عملية القيادة ويعرضهم للخطر، وقد يؤدي إلى تعطل المحرك

تبديل سرعات القير بشكل خاطئ

تعتبر مشكلة تبديل سرعات القير بشكل غير صحيح أحد المشاكل الشائعة التي تواجه السائق المبتدئ، خاصة أثناء قيادة السيارات ذات القير اليدوي، مثلا ينتقل من السرعة الأولى للسرعة الثالثة مباشرة أو العكس

قيادة السيارة بسرعة بطيئة

في بداية القيادة يتنوع السائقين، حيث أن هناك سائقين يشعرون بالثقة مما يجعلهم يقودون السيارة بسرعة هائلة، وهناك سائقين آخرين يشعرون بالخوف والرهبة مما يجعلهم يقودون السيارة ببطء شديد، وهذا يثير غضب السائقين الآخرين

القيادة للخلف بالخطأ

تختلط الأمور على السائق المبتدئ في بعض الأحيان، حيث يرجع للخلف بالخطأ، أو دون الإنتباه إلى ما يوجد خلف سيارته، مما قد يصطدم بأي شيء خلفه أو ربما يصطدم بأحد الأشخاص

عدم الالتزام بمسار محدد على الطريق

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها حديثي القيادة عدم الالتزام بمسار محدد على الطريق، إما يقودون على منتصف الطريق أو يقودون السيارة على جانب الطريق لكن بشكل غير منضبط

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