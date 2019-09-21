لأول مرة.. “بوينغ” تختبر طائرة مسيرة للتزود بالوقود جوا

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اختبرت شركة “بوينغ” بنجاح أول طائرة مسيرة للتزود بالوقود جوا من طراز MQ-25 Stingray

وجاء في بيان نشره موقع الشركة أن الاختبار جرى بالتعاون مع البحرية الأمريكية. وقال البيان إن الطائرة المسيرة قامت برحلة مستقلة بقيادة طياري شركة “بوينغ” الذين تحكموا فيها من مركز القيادة الأرضي في مطار MidAmerica بمدينة ماسكوتا

وأشار البيان إلى أن الطائرة أقلعت من المدرج لتحلق بمسار محدد مسبقا. وأضاف أن الاختبار أكد المواصفات الرئيسة لتحليق الطائرة واستجابتها لمركز القيادة الأرضي

وكانت وسائل ألإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن شركة “بوينغ” وقعت مع البنتاغون اتفاقية إنتاج 4 طائرات بحرية مسيرة للتزويد بالوقود جوا، مقابل 805 ملايين دولار وتسليمها للبحرية الأمريكية عام 2024

يذكر أن MQ-25 Stingray مخصصة لتزويد المقاتلات البحرية F/A-18 Super Hornet بالوقود في الجو، فضلا عن طائرات الحرب الإلكترونية F/A-18 Super Hornet من صناعة “بوينغ” ومقاتلات الجيل الخامس “إف-35” من صناعة شركة “مارتن لوكهيد”