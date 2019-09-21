وظائف للجنسين في تخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية والكفاءة المتوسطة .
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتحاة بمسميات:
مراسل – إدارة تطوير الأعمال ،Messenger.
مساعد أول سجلات طبية – إدارة السجلات ،Medical Records Assistant I.
مساعد فني مراقبة – قسم المراقبة والأنظمة الهوائية ،Monitoring Assistant Technician.
كاتب جناح – قسم الخدمات الطبية الطارئة ،Ward Clerk.
مقدم طعام – المطعم الخاص ، Waiter.
ومن مزايا العمل في المستشفى : رواتب تنافسية وتغطية الرعاية الطبية الكاملة وبدل سكن ومواصلات وتطوير مهني مستمر
برنامج مساعدة الموظفين ومرافق ترفيهية للموظفين وتخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين ومساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي وإجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف عبر موقع المستشفى على شبكة الانترنت.
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