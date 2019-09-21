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فيسبوك تعلق عشرات الآلاف من التطبيقات بسبب مخاوف بشأن البيانات

فيسبوك تعلق عشرات الآلاف من التطبيقات بسبب مخاوف بشأن البيانات
http://almnatiq.net/?p=775846
المناطق_وكالات

قال موقع فيسبوك إنه علق “عشرات الآلاف” من التطبيقات في إطار تحقيق تم إطلاقه في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتكا، والتي شهدت جمع كميات ضخمة من البيانات في محاولة للتلاعب في الرأي العام.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي في بيان إن التطبيقات ترتبط بـ400 مطور وتم تعليقها لعدة أسباب، مضيفا أن تحقيق الشركة “لم ينته بعد”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عدد التطبيقات التي تم حجبها 69 ألف تطبيق، مستشهدة بـوثائق من محكمة بمدينة بوسطن.

وقال التقرير إنه تم حجب معظم التطبيقات لعدم تعاونها مع فيسبوك، بينما تم حجب 10 آلاف تطبيق بسبب إساءة استعمال البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك.

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