احدث الأخبار

النفط يصعد أسبوعياً بعد هجمات على أرامكو السعودية
أبرز المواد
 مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية
أبرز المواد
 المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن
أبرز المواد
 أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89
أبرز المواد
 مرور عسير بخصص طرقاً رئيسية وفرعية؛ وأخرى بديلة.
أبرز المواد
 فيسبوك تعلق عشرات الآلاف من التطبيقات بسبب مخاوف بشأن البيانات
أبرز المواد
 وظائف للجنسين في تخصصي الملك فيصل
أبرز المواد
 «التعليم» تتيح لمنسوبيها ضم الخدمات السابقة عبر «فارس»
أبرز المواد
 7 أخطاء شائعة يرتكبها المبتدئون في قيادة السيارة عليك تجنّبها
أبرز المواد
 الإمارات تزود مستشفيات تعز ب12 طنا من المكملات الغذائية
أبرز المواد
 لأول مرة.. “بوينغ” تختبر طائرة مسيرة للتزود بالوقود جوا
أبرز المواد
 طالب لـ «حساب المواطن»: لا يمكنني دفع السكن الجامعي وفواتير الكهرباء
أبرز المواد
النفط يصعد أسبوعياً بعد هجمات على أرامكو السعودية

النفط يصعد أسبوعياً بعد هجمات على أرامكو السعودية

أبرز المواد
مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية

مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية

أبرز المواد
المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن

المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن

أبرز المواد
أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89

أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89

أبرز المواد

مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية

مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية
http://almnatiq.net/?p=775847
المناطق_وكالات

أكدت مصادر صحافية مقتل ثاني أبرز قيادات ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء اليمنية، المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى “أبو ثابت”، بغارة لتحالف دعم الشرعية.

وحسب المصادر، فإن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي أبو ثابت المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء.

وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.

روابط ذات صلة

النفط يصعد أسبوعياً بعد هجمات على أرامكو السعودية

النفط يصعد أسبوعياً بعد هجمات على أرامكو السعودية
المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن

المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن
أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89

أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*