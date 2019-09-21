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أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89

أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89

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أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89

أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية تنير سماء تبوك احتفاءً بيوم الوطن الـ 89
http://almnatiq.net/?p=775858
المناطق- تبوك
أنارت أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية سماء مدينة تبوك مساء أمس احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 الذي جاء تحت شعار ” همة حتى القمة”.
وخصصت الهيئة العام للترفيه منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك لإطلاق الألعاب النارية التي شارك في إطلاقها وحدات الدفاع المدني وإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة تبوك والهلال الأحمر السعودي.
مما يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تواصل بذات الموقع مشاركتها للأهالي احتفاءهم بيوم الوطن وسط حزمة من العروض والبرامج والفعاليات التي أعدتها بهذه المناسبة ومزجتها بقيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ حيث تضمنت الفعاليات العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي وشاشات عملاقة للعرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية.

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