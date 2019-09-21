الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

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الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل
http://almnatiq.net/?p=775877
المناطق_الرياض

توقع الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في رسالة بعث بها للعاملين عودة الإنتاج النفطي لما كان عليه قبل الهجمات بحلول نهاية سبتمبر.

وقال أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر أيلول “أقوى من ذي قبل”.

وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يحل في 23 من سبتمبر أيلول “لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا”.

وتابع قائلا في رسالته “وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل”.

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